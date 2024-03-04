Як правильно українською назвати "варежки"

Українці часто вживають суржикові слова на позначення елементів свого гардероба. Зокрема, і щодо найменувань зимового одягу.

Натомість Освіта 24 продовжує допомагати викорінювати з вашого мовлення "сміття". Одним із таких слів є "варежки".

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Як сказати українською "варежки"

Тож якщо ви вживаєте це суржикове слово, негайно замініть його правильним українським відповідником.

У нашій мові є красиве слово "рукавиці".

Саме так треба називати виріб з цупкої теплої тканини, шкіри, вовняних ниток, хутра тощо, який надівають на кисть руки у холод або для роботи. Зокрема, якщо мовиться про виріб з двома відділеннями: одне для великого пальця, інше – для всіх інших пальців.

Як українською назвати "світер"

Ще одним поширеним суржиковим словом є "світер".

Однак теплу кофту без застібок з високим коміром, яку одягають через голову, треба називати "светр".

Серед діалектизмів ви ще можете зустріти слово "сведр".