Як правильно українською назвати "варежки"

4 березня 2024, 21:11
Читать новость на русском

Українці часто вживають суржикові слова на позначення елементів свого гардероба. Зокрема, і щодо найменувань зимового одягу.

Натомість Освіта 24 продовжує допомагати викорінювати з вашого мовлення "сміття". Одним із таких слів є "варежки".

Дивіться також Як правильно українською назвати "світер"

Як сказати українською "варежки"

Тож якщо ви вживаєте це суржикове слово, негайно замініть його правильним українським відповідником. 

У нашій мові є красиве слово "рукавиці".

Саме так треба називати виріб з цупкої теплої тканини, шкіри, вовняних ниток, хутра тощо, який надівають на кисть руки у холод або для роботи. Зокрема, якщо мовиться про виріб з двома відділеннями: одне для великого пальця, інше – для всіх інших пальців. 

Зверніть увагу! Раніше ми детально розповідали у нашій антисуржиковій добірці про те, як правильно українською називати зимовий одяг. Зокрема, які суржикові найменування варто забути та які правильні українські відповідники вживати натомість. 

Як українською назвати "світер"

  • Ще одним поширеним суржиковим словом є "світер".

  • Однак теплу кофту без застібок з високим коміром, яку одягають через голову, треба називати "светр".

  • Серед діалектизмів ви ще можете зустріти слово "сведр".

Автор: Марія Волошин