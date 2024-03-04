Как правильно по-украински назвать "варежки"

Украинцы часто употребляют суржиковые слова для обозначения элементов своего гардероба. В частности, и в отношении наименований зимней одежды.

Вместо этого Образование 24 продолжает помогать искоренять из вашей речи "мусор". Одним из таких слов является "варежки".

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Как сказать на украинском "варежки"

Поэтому если вы употребляете это суржиковое слово, немедленно замените его правильным украинским аналогом.

В нашем языке есть красивое слово "рукавиці" (укр.).

Именно так надо называть изделие из плотной теплой ткани, кожи, шерстяных нитей, меха и т.д., которое надевают на кисть руки в холод или для работы. В частности, если говорится об изделии с двумя отделениями: одно для большого пальца, другое – для всех остальных пальцев.

Как на украинском назвать "свитер"

Еще одним распространенным суржиковым словом является "свитер".

Однако теплую кофту без застежек с высоким воротником, которую одевают через голову, надо называть "светр" (укр.).

Среди диалектизмов вы еще можете встретить слово "сведр" (укр.).