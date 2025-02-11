Скільки держава витратила на атестацію кожного вчителя у 2024 році, і чи достатньо цього

Атестація вчителів – обов'язкова вимога до підвищення кваліфікації педагога. Хоча в освітян є змога самостійно обирати можливості для підвищення фахового рівня, є курси й державним коштом.

Глава Комітету ВР з питань освіти, науки та інновації Сергій Бабак розповів, скільки коштує атестація одного педагога і чи достатньо цього. Які дані Міносвіти про атестацію вчителів у 2024 році, пише 24 Канал, посилаючись на "Освіта.UA".

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Субвенція на атестацію вчителів – як це відбувається

Курси підвищення кваліфікації для освітян проводять обласні Інститути підвищення педагогічної освіти (ІППО), зазвичай протягом двох тижнів, очно чи дистанційно, з відривом чи без від виробництва.

Міністерство освіти і науки хоч і надало певну автономію освітянам в питанні підвищення кваліфікації, але залишає можливості і проходження її державним коштом при ІППО. Кошти для цього виділяються з державної субвенції та розподіляються між обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти.

Ефективність використання даних ресурсів минулого року прокоментував Сергій Бабак. Так, за його словами, у 2024 році на підвищення кваліфікації вчителів було закладено 100 мільйонів гривень, а освоєно лише 52.7%.

За інформацією МОН торік підвищення кваліфікації пройшли майже 153 тисячі освітян. З них:

7150 директорів,

9907 заступників,

133261 вчитель,

2042 педагоги пілотних класів,

588 інших педагогічних працівників.

Тобто 152 948 освітян підвищили кваліфікацію державним коштом за 52,7 мільйона гривень. Іншими словами, вартість підвищення кваліфікації одного педагога за рік склала 344,8 гривні. Тільки мені це здається глобальною профанацією?

– зазначає Бабак.

Причиною низького відсотка освоєння коштів Міносвіти назвало довгий процес розподілу коштів від області до обласних інститутів підвищення педагогічної освіти (ІППО), які є розпорядниками коштів.

Насправді МОН розподілило кошти в серпні, а області в жовтні. Хоча МОН мало всі можливості зробити це на пів року раніше,

– коментує депутат.

Сергій Бабак наголошує і на тому, що при усіх трансформаціях в освіті Міністерство освіти і науки досі нічого не зробило в частині трансформації системи підвищення кваліфікації. Якщо курси обирають вчителі самостійно, то вони зазвичай платні, і їх з власної кишені оплачують педагоги.

Ми дозволили законом учителям самостійно обирати, де проходити підвищення кваліфікації, у постанові КМУ також передбачено, що педагоги можуть самостійно обирати субʼєкта підвищення кваліфікації. А МОН досі нічого не зробило для того, щоб вчителі отримали реальну автономію в питанні підвищення кваліфікації, і досі всі кошти субвенції розподіляються між обласними ІППО, та ще й з ефективністю 50%,

– підкреслив голова Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій.

Це ще одна ланка реформування освіти, яка потребує змін.