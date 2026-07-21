Скільки коштує навчання у Київській школі економіки: ціни на бакалавраті

В Україні триває вступна кампанія 2026 року. Ціни на навчання у вишах цьогоріч суттєво зросли.

Тож ЗВО України сформували нову вартість навчання на різних спеціальностях. Ректор Київської школи економіки Тимофій Брік розповів 24 Каналу, які ціни на здобуття вищої освіти у його виші.

Які ціни на навчання у KSE University

У 2026 році KSE University пропонує вступникам 11 бакалаврських і 10 магістерських програм.

Вартість бакалаврату становить від 87 500 до 142 500 гривень на рік – залежно від програми.

Так, вартість навчання на спеціальності "Програмна інженерія" – 142 500 гривень на рік, або 570 тисяч гривень за 4 роки.

132 500 гривень на рік коштує навчання на "Бізнес-економіці", "Кібербезпеці" та "Штучному інтелекті". Повна вартість кожної з цих програм становить 530 тисяч гривень за 4 роки.

"Психологія", "Право" та "Економіка і великі дані" коштують по 110 тисяч гривень на рік. Повна вартість навчання на цих програмах – 440 тисяч гривень за 4 роки.

По 87 500 гривень треба віддати за рік здобуття освіти на таких спеціальностях як "Прикладна математика", "Фізична математика", "Дельта інженерія" та "Інжиніринг інноваційного виробництва". Повна вартість кожної з цих програм – 350 тисяч гривень за 4 роки.

Вступники можуть претендувати на гранти, які покривають повну або часткову вартість навчання. На грантах навчається 61% вступників,

– зауважив Брік.

До слова, що KSE University – приватний університет у Києві. У ньому навчається понад 1 700 студентів на 5 факультетах і 21 академічній програмі.

Скільки є контрактних і бюджетних місць на бакалавраті

Цьогоріч виш набирає студентів на програми з економіки, бізнесу, IT, інженерії, права, публічного управління, психології, даних, штучного інтелекту, біоінформатики та безпілотних літальних апаратів.

На бакалавраті KSE University у 2026 році контрактні місця і максимальний обсяг державного замовлення розподілені так: "Бізнес-економіка" – 99 / до 11, "Програмна інженерія" – 65 / до 15, "Економіка і великі дані" – 49 / до 11, "Психологія» – 41 / до 9, "Кібербезпека" – 43 / до 7, "Штучний інтелект" – 44 / до 21, "Право" – 32 / до 6, "Прикладна математика" – 20 / до 10, "Фізична математика" – 15 / до 5, "Дельта Інженерія" – 19 / до 10, "Інжиніринг інноваційного виробництва" – 25 / до 10.

Які нові програми з'явилися у 2026 році

Цьогоріч університет відкриває дві нові бакалаврські програми в інженерній школі – "Дельта інженерія" та "Інжиніринг інноваційного виробництва".

Програма "Дельта інженерія" поєднує фундаментальну інженерну підготовку, роботу з реальними задачами, прототипування та командні проєкти. Після другого курсу студенти обирають один із напрямів: електроніку, автоматизацію і робототехніку або прикладну механіку.

Програма "Інжиніринг інноваційного виробництва" поєднує інженерію, технології, виробництво та роботу з R&D-проєктами. Для вступників, які пройдуть конкурсний відбір, грант покриває повну вартість навчання, проживання, харчування та стипендію 800 євро щомісяця.