Скільки треба заплатити за навчання на різних спеціальностях у Львівській політехніці

Національний університет "Львівська політехніка" погодив вартість навчання для вступників на бакалаврат цьогоріч. Ціни на здобуття вищої освіти тут коливаються у межах 36 – 70 тисяч гривень за рік навчання.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET. У 2025 році вартість навчання в усіх вишах нашої країни, до слова, зросте.

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Які ціни на навчання у Львівській політехніці у 2025 році

Найбільше у львівському виші у 2025/2026 навчальному році доведеться заплатити за рік навчання на спеціальності "Системи штучного інтелекту" – 69,9 тисячі гривень. Найменше – за "Функціональність залізничного транспорту", "Організацію перевезень і управління на залізничному транспорті" – 36,3 тисячі гривень.

Понад 56 тисяч гривень треба буде віддати вступникам на такі спеціальності:

"Інженерія програмного забезпечення";

"Міжнародні відносини";

"Економіка";

"Облік і оподаткування";

"Журналістика";

Менеджмент";

"Маркетинг";

"Право";

"Туризм";

"Готельно-ресторанна справа" тощо.

Якісна освіта – це про дистанційний коледж OPTIMA! Випускників 9 і 11 класів та їхні родини запрошують на безоплатний вебінар, який відбудеться 26 червня о 19:00. Реєстрація – за посиланням. Відповіді на запитання, які турбують потенційних вступників, спілкування зі спікерами та історії успіху студентів – усе це очікує на учасників вебінару. Довіртеся фахівцям, які точно знають, як розпочати кар'єру раніше за однолітків!

Вартість навчання на першому курсі "Львівської політехніки" у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр) така:

Публічне управління та адміністрування – 56,8 тисячі гривень;

Інтер'єр та просторовий дизайн – 49,5 тис. грн

Візуальний дизайн – 49,5 тисячі гривень;

Образотворче мистецтво та реставрація – 44,8 тисячі гривень;

Архітектура та містобудування – 49,5тисячі гривень;

Будівництво та цивільна інженерія – 38,9 тисячі гривень;

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології – 38,9 тисячі гривень;

Пожежна безпека – 38,9 тисячі гривень;

Геоконсалтинг та моніторинг Землі – 38,9 тисячі гривень;

Геоаналітика – 45,4 тисячі гривень;

Геодезія та землеустрій – 38,9 тисячі гривень;

Інженерія геоінформаційних систем – 38,9 тисячі гривень;

Цифрові технології в точному землеробстві – 38,9 тисячі гривень;

Культурна спадщина: використання та промоція – 38,9 тисячі гривень;

Соціальні комунікаціїї та інформаційна діяльність – 38,9 тисячі гривень;

Міжнародні відносини – 56,8 тисячі гривень;

Соціологія та розвиток людських ресурсів – 45,4 тисячі гривень;

Соціальна робота – 38,9 тисячі гривень;

Соціальне забезпечення­ – 38,9 тисячі гривень;

Економіка, цифрова економіка – 56,8 тисячі гривень;

Міжнародні економічні відносини – 56,8 тисячі гривень;

Облік і оподаткування – 56,8 тисячі гривень;

Фінанси, банківська справа та страхування – 56,8 тисячі гривень;

Менеджмент – 56,8 тисячі гривень;

Адміністрування міжнародного бізнесу – 56,8 тисячі гривень;

Маркетинг – 56,8 тисячі гривень;

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 38,9 тисячі гривень;

Системи енергетики сталого розвитку – 38,9 тисячі гривень;

Атомна енергетика – 38,9 тисячі гривень;

Теплоенергетика – 38,9 тисячі гривень;

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології – 38,9 тисячі гривень;

Прикладне матеріалознавство – 38,9 тисячі гривень;

Робототехнічні системи та технології машинобудівного виробництва – 38,9 тисячі гривень;

Ливарні технології – 38,9 тисячі гривень;

Машинобудування – 38,9 тисячі гривень;

Безпілотні літальні апарати – 38,9 тисячі гривень;

Функціональність залізничного транспорту – 36,3 тисячі гривень;

Організація перевезень і управління на залізничному транспорті – 36,3 тисячі гривень;

Автомобільний транспорт – 45 тисячі гривень;

Транспортні технології (на автомобільному транспорті) – 50 тисячі гривень;

Графічний дизайн – 49,5 тисячі гривень;

Книжкова та станкова графіка, реставрація – 44,8 тисячі гривень;

Інформаційна, бібліотечна, архівна та книжкова справа – 38,9 тисячі гривень;

Рекламні та ПР-комунікації – 56,8 тисячі гривень;

Видавнича справа та медіакомунікації – 56,8 тисячі гривень;

Менеджмент підприємств інформаційної сфери – 56,8 тисячі гривень;

Маркетинг у інформаційній сфері – 56,8 тисячі гривень;

Інформаційні системи і цифрові технології – 49,5 тисячі гривень;

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси друкарського виробництва – 38,9 тисячі гривень;

Інженерія обладнання друкарства – 38,9 тисячі гривень;

Мультимедійні видавничо-поліграфічні технології – 38,9 тисячі гривень;

Філологія (Прикладна лінгвістика) – 45,4 тисячі гривень;

Інженерія програмного забезпечення – 59,5 тисячі гривень;

Обчислювальний інтелект смарт-систем – 56,8 тисячі гривень;

Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв – 56,8 тисячі гривень;

Системи віртуальної реальності – 49,5 тисячі гривень;

Системи штучного інтелекту – 69,9 тисячі гривень;

Системний аналіз – 49,5 тисячі гривень;

Управління ІТ продуктами – 49,5 тисячі гривень;

Розподілені інформаційні системи та технології – 49,5 тисячі гривень;

Видавництво та поліграфія – 39,2 тисячі гривень;

Системна інженерія (Інтернет речей) – 56,8 тисячі гривень;

Комп'ютерна інженерія – 49,5 тисячі гривень;

Кібербезпека – 56,8 тисячі гривень;

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка – 38,9 тисячі гривень;

Інформаційно-комунікаційні системи – 49,5 тисячі гривень;

Електроніка – 38,9 тисячі гривень;

Програмно-апаратні пристрої інфокомунікаційних систем – 38,9 тисячі гривень;

Інформаційно-комунікаційна інфраструктура та хмарні технології – 38,9 тисячі гривень;

Мікро- та наносистеми Інтернету речей – 38,9 тисячі гривень;

Авіоніка – 38,9 тисячі гривень;

Біомедична інженерія (інтернет речей) – 38,9 тисячі гривень;

Професійна освіта (Цифрові технології) – 38,9 тисячі гривень;

Психологія – 49,5 тисячі гривень;

Журналістика – 56,8 тисячі гривень;

Право – 56,8 тисячі гривень;

Середня освіта (Математика, Інформатика) – 38,9 тисячі гривень;

Прикладна фізика та наноматеріали – 38,9 тисячі гривень;

Комп'ютерна математика та аналіз даних – 38,9 тисячі гривень;

Прикладна математика та інформатика – 45,4 тисячі гривень;

Фінансовий інжиніринг – 45,4 тисячі гривень;

Підприємництво та торгівля – 56,8 тисячі гривень;

Екологія – 38,9 тисячі гривень;

Природоохоронні інформаційні системи – 38,9 тисячі гривень;

Готельно-ресторанна справа – 56,8 тисячі гривень;

Туризм та рекреація – 56,8 тисячі гривень;

Охорона праці – 38,9 тисячі гривень;

Цивільна безпека – 38,9 тисячі гривень;

Харчова хімія та експертиза – 38,9 тисячі гривень;

Хімічні технології та інженерія – 38,9 тисячі гривень;

Харчові технології – 38,9 тисячі гривень;

Гірництво та нафтогазові технології – 38,9 тисячі гривень;

Біотехнології та біоінженерія – 38,9 тисячі гривень;

Технології ортопедичних та реабілітаційних виробів медичного призначення – 38,9 тисячі гривень.

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