Скільки треба заплатити за навчання на різних спеціальностях у Львівській політехніці
- Вартість навчання у Львівській політехніці на 2025/2026 навчальний рік коливається від 36 до 70 тисяч гривень за рік.
- Найдорожчою спеціальністю є "Системи штучного інтелекту", а найдешевші – спеціальності, пов'язані з залізничним транспортом.
- Детальні ціни дивіться у нашій новині.
Національний університет "Львівська політехніка" погодив вартість навчання для вступників на бакалаврат цьогоріч. Ціни на здобуття вищої освіти тут коливаються у межах 36 – 70 тисяч гривень за рік навчання.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET. У 2025 році вартість навчання в усіх вишах нашої країни, до слова, зросте.
Дивіться також Скільки коштуватиме навчання у вишах Івано-Франківська цьогоріч
Які ціни на навчання у Львівській політехніці у 2025 році
Найбільше у львівському виші у 2025/2026 навчальному році доведеться заплатити за рік навчання на спеціальності "Системи штучного інтелекту" – 69,9 тисячі гривень. Найменше – за "Функціональність залізничного транспорту", "Організацію перевезень і управління на залізничному транспорті" – 36,3 тисячі гривень.
Понад 56 тисяч гривень треба буде віддати вступникам на такі спеціальності:
- "Інженерія програмного забезпечення";
- "Міжнародні відносини";
- "Економіка";
- "Облік і оподаткування";
- "Журналістика";
- Менеджмент";
- "Маркетинг";
- "Право";
- "Туризм";
- "Готельно-ресторанна справа" тощо.
Якісна освіта – це про дистанційний коледж OPTIMA! Випускників 9 і 11 класів та їхні родини запрошують на безоплатний вебінар, який відбудеться 26 червня о 19:00. Реєстрація – за посиланням. Відповіді на запитання, які турбують потенційних вступників, спілкування зі спікерами та історії успіху студентів – усе це очікує на учасників вебінару. Довіртеся фахівцям, які точно знають, як розпочати кар'єру раніше за однолітків!
Вартість навчання на першому курсі "Львівської політехніки" у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр) така:
- Публічне управління та адміністрування – 56,8 тисячі гривень;
- Інтер'єр та просторовий дизайн – 49,5 тис. грн
- Візуальний дизайн – 49,5 тисячі гривень;
- Образотворче мистецтво та реставрація – 44,8 тисячі гривень;
- Архітектура та містобудування – 49,5тисячі гривень;
- Будівництво та цивільна інженерія – 38,9 тисячі гривень;
- Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології – 38,9 тисячі гривень;
- Пожежна безпека – 38,9 тисячі гривень;
- Геоконсалтинг та моніторинг Землі – 38,9 тисячі гривень;
- Геоаналітика – 45,4 тисячі гривень;
- Геодезія та землеустрій – 38,9 тисячі гривень;
- Інженерія геоінформаційних систем – 38,9 тисячі гривень;
- Цифрові технології в точному землеробстві – 38,9 тисячі гривень;
- Культурна спадщина: використання та промоція – 38,9 тисячі гривень;
- Соціальні комунікаціїї та інформаційна діяльність – 38,9 тисячі гривень;
- Міжнародні відносини – 56,8 тисячі гривень;
- Соціологія та розвиток людських ресурсів – 45,4 тисячі гривень;
- Соціальна робота – 38,9 тисячі гривень;
- Соціальне забезпечення – 38,9 тисячі гривень;
- Економіка, цифрова економіка – 56,8 тисячі гривень;
- Міжнародні економічні відносини – 56,8 тисячі гривень;
- Облік і оподаткування – 56,8 тисячі гривень;
- Фінанси, банківська справа та страхування – 56,8 тисячі гривень;
- Менеджмент – 56,8 тисячі гривень;
- Адміністрування міжнародного бізнесу – 56,8 тисячі гривень;
- Маркетинг – 56,8 тисячі гривень;
- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 38,9 тисячі гривень;
- Системи енергетики сталого розвитку – 38,9 тисячі гривень;
- Атомна енергетика – 38,9 тисячі гривень;
- Теплоенергетика – 38,9 тисячі гривень;
- Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології – 38,9 тисячі гривень;
- Прикладне матеріалознавство – 38,9 тисячі гривень;
- Робототехнічні системи та технології машинобудівного виробництва – 38,9 тисячі гривень;
- Ливарні технології – 38,9 тисячі гривень;
- Машинобудування – 38,9 тисячі гривень;
- Безпілотні літальні апарати – 38,9 тисячі гривень;
- Функціональність залізничного транспорту – 36,3 тисячі гривень;
- Організація перевезень і управління на залізничному транспорті – 36,3 тисячі гривень;
- Автомобільний транспорт – 45 тисячі гривень;
- Транспортні технології (на автомобільному транспорті) – 50 тисячі гривень;
- Графічний дизайн – 49,5 тисячі гривень;
- Книжкова та станкова графіка, реставрація – 44,8 тисячі гривень;
- Інформаційна, бібліотечна, архівна та книжкова справа – 38,9 тисячі гривень;
- Рекламні та ПР-комунікації – 56,8 тисячі гривень;
- Видавнича справа та медіакомунікації – 56,8 тисячі гривень;
- Менеджмент підприємств інформаційної сфери – 56,8 тисячі гривень;
- Маркетинг у інформаційній сфері – 56,8 тисячі гривень;
- Інформаційні системи і цифрові технології – 49,5 тисячі гривень;
- Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси друкарського виробництва – 38,9 тисячі гривень;
- Інженерія обладнання друкарства – 38,9 тисячі гривень;
- Мультимедійні видавничо-поліграфічні технології – 38,9 тисячі гривень;
- Філологія (Прикладна лінгвістика) – 45,4 тисячі гривень;
- Інженерія програмного забезпечення – 59,5 тисячі гривень;
- Обчислювальний інтелект смарт-систем – 56,8 тисячі гривень;
- Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв – 56,8 тисячі гривень;
- Системи віртуальної реальності – 49,5 тисячі гривень;
- Системи штучного інтелекту – 69,9 тисячі гривень;
- Системний аналіз – 49,5 тисячі гривень;
- Управління ІТ продуктами – 49,5 тисячі гривень;
- Розподілені інформаційні системи та технології – 49,5 тисячі гривень;
- Видавництво та поліграфія – 39,2 тисячі гривень;
- Системна інженерія (Інтернет речей) – 56,8 тисячі гривень;
- Комп'ютерна інженерія – 49,5 тисячі гривень;
- Кібербезпека – 56,8 тисячі гривень;
- Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка – 38,9 тисячі гривень;
- Інформаційно-комунікаційні системи – 49,5 тисячі гривень;
- Електроніка – 38,9 тисячі гривень;
- Програмно-апаратні пристрої інфокомунікаційних систем – 38,9 тисячі гривень;
- Інформаційно-комунікаційна інфраструктура та хмарні технології – 38,9 тисячі гривень;
- Мікро- та наносистеми Інтернету речей – 38,9 тисячі гривень;
- Авіоніка – 38,9 тисячі гривень;
- Біомедична інженерія (інтернет речей) – 38,9 тисячі гривень;
- Професійна освіта (Цифрові технології) – 38,9 тисячі гривень;
- Психологія – 49,5 тисячі гривень;
- Журналістика – 56,8 тисячі гривень;
- Право – 56,8 тисячі гривень;
- Середня освіта (Математика, Інформатика) – 38,9 тисячі гривень;
- Прикладна фізика та наноматеріали – 38,9 тисячі гривень;
- Комп'ютерна математика та аналіз даних – 38,9 тисячі гривень;
- Прикладна математика та інформатика – 45,4 тисячі гривень;
- Фінансовий інжиніринг – 45,4 тисячі гривень;
- Підприємництво та торгівля – 56,8 тисячі гривень;
- Екологія – 38,9 тисячі гривень;
- Природоохоронні інформаційні системи – 38,9 тисячі гривень;
- Готельно-ресторанна справа – 56,8 тисячі гривень;
- Туризм та рекреація – 56,8 тисячі гривень;
- Охорона праці – 38,9 тисячі гривень;
- Цивільна безпека – 38,9 тисячі гривень;
- Харчова хімія та експертиза – 38,9 тисячі гривень;
- Хімічні технології та інженерія – 38,9 тисячі гривень;
- Харчові технології – 38,9 тисячі гривень;
- Гірництво та нафтогазові технології – 38,9 тисячі гривень;
- Біотехнології та біоінженерія – 38,9 тисячі гривень;
- Технології ортопедичних та реабілітаційних виробів медичного призначення – 38,9 тисячі гривень.
Ми також повідомляли, на яких спеціальностях цьогоріч зменшать кількість бюджетних місць.