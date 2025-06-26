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Освіта Освіта в Україні Скільки треба заплатити за навчання на різних спеціальностях у Львівській політехніці
6 червня, 08:31
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Скільки треба заплатити за навчання на різних спеціальностях у Львівській політехніці

Марія Волошин
Основні тези
  • Вартість навчання у Львівській політехніці на 2025/2026 навчальний рік коливається від 36 до 70 тисяч гривень за рік.
  • Найдорожчою спеціальністю є "Системи штучного інтелекту", а найдешевші – спеціальності, пов'язані з залізничним транспортом.
  • Детальні ціни дивіться у нашій новині. 

Національний університет "Львівська політехніка" погодив вартість навчання для вступників на бакалаврат цьогоріч. Ціни на здобуття вищої освіти тут коливаються у межах 36 – 70 тисяч гривень за рік навчання.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на ZAXID.NET. У 2025 році вартість навчання в усіх вишах нашої країни, до слова, зросте.

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Які ціни на навчання у Львівській політехніці у 2025 році  

Найбільше у львівському виші у 2025/2026 навчальному році доведеться заплатити за рік навчання на спеціальності "Системи штучного інтелекту" – 69,9 тисячі гривень. Найменше – за "Функціональність залізничного транспорту", "Організацію перевезень і управління на залізничному транспорті" – 36,3 тисячі гривень. 

Понад 56 тисяч гривень треба буде віддати вступникам на такі спеціальності:

  • "Інженерія програмного забезпечення";
  • "Міжнародні відносини";
  • "Економіка";
  • "Облік і оподаткування";
  • "Журналістика";
  • Менеджмент";
  • "Маркетинг";
  • "Право";
  • "Туризм";
  • "Готельно-ресторанна справа" тощо. 

Якісна освіта – це про дистанційний коледж OPTIMA! Випускників 9 і 11 класів та їхні родини запрошують на безоплатний вебінар, який відбудеться 26 червня о 19:00. Реєстрація – за посиланням. Відповіді на запитання, які турбують потенційних вступників, спілкування зі спікерами та історії успіху студентів – усе це очікує на учасників вебінару. Довіртеся фахівцям, які точно знають, як розпочати кар'єру раніше за однолітків!

Вартість навчання на першому курсі "Львівської політехніки" у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр) така:

  • Публічне управління та адміністрування – 56,8 тисячі гривень;
  • Інтер'єр та просторовий дизайн – 49,5 тис. грн
  • Візуальний дизайн – 49,5 тисячі гривень;
  • Образотворче мистецтво та реставрація – 44,8 тисячі гривень;
  • Архітектура та містобудування – 49,5тисячі гривень;
  • Будівництво та цивільна інженерія – 38,9 тисячі гривень;
  • Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології – 38,9 тисячі гривень;
  • Пожежна безпека – 38,9 тисячі гривень;
  • Геоконсалтинг та моніторинг Землі – 38,9 тисячі гривень;
  • Геоаналітика – 45,4 тисячі гривень;
  • Геодезія та землеустрій – 38,9 тисячі гривень;
  • Інженерія геоінформаційних систем – 38,9 тисячі гривень;
  • Цифрові технології в точному землеробстві – 38,9 тисячі гривень;
  • Культурна спадщина: використання та промоція – 38,9 тисячі гривень;
  • Соціальні комунікаціїї та інформаційна діяльність – 38,9 тисячі гривень;
  • Міжнародні відносини – 56,8 тисячі гривень;
  • Соціологія та розвиток людських ресурсів – 45,4 тисячі гривень;
  • Соціальна робота – 38,9 тисячі гривень;
  • Соціальне забезпечення­ – 38,9 тисячі гривень;
  • Економіка, цифрова економіка – 56,8 тисячі гривень;
  • Міжнародні економічні відносини – 56,8 тисячі гривень;
  • Облік і оподаткування – 56,8 тисячі гривень;
  • Фінанси, банківська справа та страхування – 56,8 тисячі гривень;
  • Менеджмент – 56,8 тисячі гривень;
  • Адміністрування міжнародного бізнесу – 56,8 тисячі гривень;
  • Маркетинг – 56,8 тисячі гривень;
  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 38,9 тисячі гривень;
  • Системи енергетики сталого розвитку – 38,9 тисячі гривень;
  • Атомна енергетика – 38,9 тисячі гривень;
  • Теплоенергетика – 38,9 тисячі гривень;
  • Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології – 38,9 тисячі гривень;
  • Прикладне матеріалознавство – 38,9 тисячі гривень;
  • Робототехнічні системи та технології машинобудівного виробництва – 38,9 тисячі гривень;
  • Ливарні технології – 38,9 тисячі гривень;
  • Машинобудування – 38,9 тисячі гривень;
  • Безпілотні літальні апарати – 38,9 тисячі гривень;
  • Функціональність залізничного транспорту – 36,3 тисячі гривень;
  • Організація перевезень і управління на залізничному транспорті – 36,3 тисячі гривень;
  • Автомобільний транспорт – 45 тисячі гривень;
  • Транспортні технології (на автомобільному транспорті) – 50 тисячі гривень;
  • Графічний дизайн – 49,5 тисячі гривень;
  • Книжкова та станкова графіка, реставрація – 44,8 тисячі гривень;
  • Інформаційна, бібліотечна, архівна та книжкова справа – 38,9 тисячі гривень;
  • Рекламні та ПР-комунікації – 56,8 тисячі гривень;
  • Видавнича справа та медіакомунікації – 56,8 тисячі гривень;
  • Менеджмент підприємств інформаційної сфери – 56,8 тисячі гривень;
  • Маркетинг у інформаційній сфері – 56,8 тисячі гривень;
  • Інформаційні системи і цифрові технології – 49,5 тисячі гривень;
  • Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси друкарського виробництва – 38,9 тисячі гривень;
  • Інженерія обладнання друкарства – 38,9 тисячі гривень;
  • Мультимедійні видавничо-поліграфічні технології – 38,9 тисячі гривень;
  • Філологія (Прикладна лінгвістика) – 45,4 тисячі гривень;
  • Інженерія програмного забезпечення – 59,5 тисячі гривень;
  • Обчислювальний інтелект смарт-систем – 56,8 тисячі гривень;
  • Проектування і програмування інтелектуальних систем та пристроїв – 56,8 тисячі гривень;
  • Системи віртуальної реальності – 49,5 тисячі гривень;
  • Системи штучного інтелекту – 69,9 тисячі гривень;
  • Системний аналіз – 49,5 тисячі гривень;
  • Управління ІТ продуктами – 49,5 тисячі гривень;
  • Розподілені інформаційні системи та технології – 49,5 тисячі гривень;
  • Видавництво та поліграфія – 39,2 тисячі гривень;
  • Системна інженерія (Інтернет речей) – 56,8 тисячі гривень;
  • Комп'ютерна інженерія – 49,5 тисячі гривень;
  • Кібербезпека – 56,8 тисячі гривень;
  • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка – 38,9 тисячі гривень;
  • Інформаційно-комунікаційні системи – 49,5 тисячі гривень;
  • Електроніка – 38,9 тисячі гривень;
  • Програмно-апаратні пристрої інфокомунікаційних систем – 38,9 тисячі гривень;
  • Інформаційно-комунікаційна інфраструктура та хмарні технології – 38,9 тисячі гривень;
  • Мікро- та наносистеми Інтернету речей – 38,9 тисячі гривень;
  • Авіоніка – 38,9 тисячі гривень;
  • Біомедична інженерія (інтернет речей) – 38,9 тисячі гривень;
  • Професійна освіта (Цифрові технології) – 38,9 тисячі гривень;
  • Психологія – 49,5 тисячі гривень;
  • Журналістика – 56,8 тисячі гривень;
  • Право – 56,8 тисячі гривень;
  • Середня освіта (Математика, Інформатика) – 38,9 тисячі гривень;
  • Прикладна фізика та наноматеріали – 38,9 тисячі гривень;
  • Комп'ютерна математика та аналіз даних – 38,9 тисячі гривень;
  • Прикладна математика та інформатика – 45,4 тисячі гривень;
  • Фінансовий інжиніринг – 45,4 тисячі гривень;
  • Підприємництво та торгівля – 56,8 тисячі гривень;
  • Екологія – 38,9 тисячі гривень;
  • Природоохоронні інформаційні системи – 38,9 тисячі гривень;
  • Готельно-ресторанна справа – 56,8 тисячі гривень;
  • Туризм та рекреація – 56,8 тисячі гривень;
  • Охорона праці – 38,9 тисячі гривень;
  • Цивільна безпека – 38,9 тисячі гривень;
  • Харчова хімія та експертиза – 38,9 тисячі гривень;
  • Хімічні технології та інженерія – 38,9 тисячі гривень;
  • Харчові технології – 38,9 тисячі гривень;
  • Гірництво та нафтогазові технології – 38,9 тисячі гривень;
  • Біотехнології та біоінженерія – 38,9 тисячі гривень;
  • Технології ортопедичних та реабілітаційних виробів медичного призначення – 38,9 тисячі гривень.

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