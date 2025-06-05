Про це в інтерв'ю Українському радіо повідомив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький, інформує 24 Канал.

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На яких спеціальностях буде менше бюджетних місць

Винницький зазначив: є певна кількість спеціальностей, які називають "кон'юнктурними". На них вступає багато абітурієнтів, які після завершення здобуття цієї освіти не знаходять роботу за фахом.

Це право, економіка, менеджмент, туризм, ресторанний бізнес, журналістика, навіть стоматологія,

– уточнив посадовець.

Він пояснив: 17-річні абітурієнти вважають, що після опанування однієї з цих спеціальностей зароблятимуть великі гроші. Але так не стається.

Якісна освіта – це про дистанційний коледж OPTIMA! Випускників 9 і 11 класів та їхні родини запрошують на безоплатний вебінар, який відбудеться 26 червня о 19:00. Реєстрація – за посиланням. Відповіді на запитання, які турбують потенційних вступників, спілкування зі спікерами та історії успіху студентів – усе це очікує на учасників вебінару. Довіртеся фахівцям, які точно знають, як розпочати кар'єру раніше за однолітків!

Для того, щоб вступити на такі спеціальності на контракт, потрібно мати 170 балів із двох предметів для отримання гранту другого рівня. Ми зменшуємо кількість державних місць на такі спеціальності та водночас збільшуємо ціну контракту,

– наголосив заступник міністра.

І уточнив: це стосується саме тих спеціальностей, які не забезпечує ринок праці. Водночас вступникам не варто хвилюватися, що все навчання на контрактній формі може стати недоступним.