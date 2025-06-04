Про це в інтерв'ю Українському радіо повідомив заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький, інформує 24 Канал.

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На які спеціальності не радять вступати у МОН

Посадовець повідомив, що значна кількість осіб в Україні вступає на бухгалтерію. Але, на думку заступника міністра, це дуже ризиковано. Адже все, що стосується обрахунку та звітності, можна легко автоматизувати.

На спеціальність "Облік та оподаткування" є достатньо великий попит. Але торік 91% таких студентів платили за спеціальність самі. І мені дуже шкода, адже три тисячі тогорічних вступників, на жаль, матимуть проблеми з працевлаштуванням,

– заявив Винницький.

Якісна освіта – це про дистанційний коледж OPTIMA! Випускників 9 і 11 класів та їхні родини запрошують на безоплатний вебінар, який відбудеться 26 червня о 19:00. Реєстрація – за посиланням. Відповіді на запитання, які турбують потенційних вступників, спілкування зі спікерами та історії успіху студентів – усе це очікує на учасників вебінару. Довіртеся фахівцям, які точно знають, як розпочати кар'єру раніше за однолітків!

Куди радить вступати посадовець

Винницький при цьому радить цьогорічним вступникам розглядати спеціальності, пов'язані з людським капіталом.

Медики, вчителі, терапевти-реабілітологи – це три спеціальності, які надзвичайно важливі. Можу додати ще четверту – психологія. Перші три – це важкі для навчання спеціальності, там високі порогові бали, але ми намагаємося людей стимулювати,

– повідомив посадовець.

Також додав, що важливими є інфраструктурні спеціальності.

Усе, що стосується архітектури, будівництва, різних інженерних спеціальностей, енергетики, автотранспорту, авіації, безпілотної інженерії, є дуже важливим. На цих спеціальностях більше бюджетних місць та є можливості отримати грант для контрактників,

– каже заступник Лісового.

І додав, що на фундаментальні спеціальності – фізика, хімія, біологія, геодезія, екологія, землеустрій тощо – є відносно мала кількість вступників. А потреби ринку праці, навпаки, великі.