Об этом в интервью Украинскому радио сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, информирует 24 Канал.

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На какие специальности не советуют поступать в МОН

Чиновник сообщил, что значительное количество лиц в Украине поступает на бухгалтерию. Но, по мнению заместителя министра, это очень рискованно. Ведь все, что касается расчета и отчетности, можно легко автоматизировать.

На специальность "Учет и налогообложение" достаточно большой спрос. Но в прошлом году 91% таких студентов платили за специальность сами. И мне очень жаль, ведь три тысячи прошлогодних абитуриентов, к сожалению, будут иметь проблемы с трудоустройством,

– заявил Винницкий.

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Куда советует поступать чиновник

Винницкий при этом советует нынешним абитуриентам рассматривать специальности, связанные с человеческим капиталом.

Медики, учителя, терапевты-реабилитологи – это три специальности, которые чрезвычайно важны. Могу добавить еще четвертую – психология. Первые три – это тяжелые для обучения специальности, там высокие пороговые баллы, но мы стараемся людей стимулировать,

– сообщил чиновник.

Также добавил, что важными являются инфраструктурные специальности.

Все, что касается архитектуры, строительства, различных инженерных специальностей, энергетики, автотранспорта, авиации, беспилотной инженерии, очень важно. На этих специальностях больше бюджетных мест и есть возможности получить грант для контрактников,

– говорит заместитель Лисового.

И добавил, что на фундаментальные специальности – физика, химия, биология, геодезия, экология, землеустройство и т.д. – есть относительно малое количество поступающих. А потребности рынка труда, наоборот, большие.