Об этом в интервью Украинскому радио сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, информирует 24 Канал.

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На каких специальностях будет меньше бюджетных мест

Винницкий отметил: есть определенное количество специальностей, которые называют "конъюнктурными". На них поступает много абитуриентов, которые после завершения получения этого образования не находят работу по специальности.

Это право, экономика, менеджмент, туризм, ресторанный бизнес, журналистика, даже стоматология,

– уточнил чиновник.

Он объяснил: 17-летние абитуриенты считают, что после освоения одной из этих специальностей будут зарабатывать большие деньги. Но так не происходит.

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Для того, чтобы поступить на такие специальности на контракт, нужно иметь 170 баллов по двум предметам для получения гранта второго уровня. Мы уменьшаем количество государственных мест на такие специальности и одновременно увеличиваем цену контракта,

– подчеркнул заместитель министра.

И уточнил: это касается именно тех специальностей, которые не обеспечивает рынок труда. В то же время поступающим не стоит волноваться, что все обучение на контрактной форме может стать недоступным.