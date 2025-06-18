Яка вартість навчання у п'яти найпопулярніших університетах України у 2025 році

Цьогоріч за здобуття вищої освіти в Україні доведеться платити більше. Зокрема, у топових вишах нашої держави.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на The Page. Розповідаємо про ціни на контрактне навчання у п'яти найпопулярніших ЗВО нашої держави серед вступників.

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Яка вартість навчання у топових вишах України у 2025 році

Тож абітурієнтам цьогоріч варто орієнтуватися на більші суми за рік навчання. Зокрема, у нищевказаних таких вишах.

Львівський національний університет імені Івана Франка

Тут діапазон цін – від 39,79 – до 66,755 тисячі гривень.

В ЛНУ найдорожче обійдуться освітні програми, як-от "Право", "Кібербезпека", Міжнародні відносини", "Англійська та друга іноземна мова і література" тощо. До прикладу, якщо порівнювати з 2024 роком, "Право" здорожчало з 52,89 тисячі гривень для першокурсників до 66,755 тисячі гривень. Тобто на 26%.

Найменше платитимуть за навчання в ЛНУ вступники, які обирають напрямки "Середня освіта", "Науки про землю", Математика" тощо.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Діапазон цін у цьому виші такий: 43,8 – 95,6 тисячі гривень.

Найдорожче – 95,6 тисячі гривень – вступники повинні віддати за програму "Міжнародна комерція та інвестиції" з англійською мовою навчання. З другого курсу доведеться цим студентам платити вже 100,4 тисячі гривень.

За "Менеджмент організацій" та "Маркетинг" треба платити 79,6 тисячі гривень, а навчання на журналіста або правника "вимагає" 76,6 тисячі гривень.

Найдешевше – 43,8 тисячі гривень – у КНУ коштують такі освітні програми: "Біологія", "Екологія", "Хімія", "Астрономія", "Фізика", "Математика" та низка інших.

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Діапазон цін у цьому виші такий: 44,9 – 67,6 тисячі гривень.

У КПІ найдорожче коштують освітні програми "Право", "Міжнародні відносини", Менеджмент" тощо, де ціна сягає 67,6 тисячі гривень.

Значно подорожчало вивчення ІТ-спеціальностей, заради яких до КПІ подає документи чимало вступників. Наприклад, "Комп'ютерні науки" коштують 54,9 тисячі гривень. Це на 20% більше ніж для вступників 2024 року. А "Кібербезпека" та "Інженерія програмного забезпечення" – по 64,9 тисячі гривень.

Навчання на інженерних і природничих напрямах в КПІ найдешевше – близько 44,9 тисячі гривень.

Національний університет "Львівська політехніка"

Діапазон цін у Львівській політехніці такий: 38,9 – 69,9 тисячі гривень.

Найдорожча освітня програма у виші – "Системи штучного інтелекту". На другій сходинці популярна серед вступників IT-спеціальність — "Інженерія програмного забезпечення", яка коштує 59,5 тисячі гривень (+6%, якщо порівнювати з минулим роком).

Низка спеціальностей, як-от "Економіка", "Облік і оподаткування", "Менеджмент", "Маркетинг", коштують у цьому виші 56,8 тисячі гривень. А "Безпілотні літальні апарати", "Атомна енергетика", "Електроніка" тощо – 38,9 тисячі гривень.

Державний торговельно-економічний університет

Діапазон цін у цьому виші такий: 33,5 – 42,2 тисячі гривень.

У столичному ДТЕУ вартість навчання здається на перший погляд доступнішою, якщо порівнювати з іншими популярними закладами вищої освіти.

Наприклад, опановувати "Менеджмент" тут можна за 42,2 тисячі гривень за рік навчання, "Дизайн" або "Комп'ютерні науки" – за 38 тисяч гривень, а "Математичне моделювання та штучний інтелект" – за 33,5 тисячі гривень.