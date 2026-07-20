Ціни на навчання у Харківському університеті імені Каразіна зросли на майже 40%
Харківський національний університет імені Василя Каразіна є одним із топових вишів нашої країни. Також його досить часто обирають для вступу абітурієнти.
Університет уже затвердив ціни для вступників 2026 року. Про це повідомили у виші.
Які ціни на навчання у ХНУ
До переліку найдорожчих спеціальностей (64,4 тисячі гривень за рік) входять:
"Економіка та міжнародні економічні відносини";
"Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок";
"Менеджмент";
"Маркетинг";
Журналістика";
"Готельно-ресторанна справа";
"Туризм та рекреація";
"Підприємництво";
"Право" тощо.
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Ці спеціальності були найдорожчими у виші і торік. Але тоді рік навчання коштував 46,7 тисячі гривень. Тобто ціни зросли приблизно на 38%.
Навчання на популярних спеціальностях також зросло приблизно на 38%. Такий ріст цін зафіксували для спеціальностей "Комп'ютерні науки" та "Кібербезпека" (рік навчання – 53,1 тисячі гривень).
Щодо найдешевших спеціальностей у ЗВО, то тут також спостерігають ріст цін за рік навчання на 38%. Торік навчання коштувало 28 тисяч гривень, а цьогоріч вже 38,6 тисячі гривень. До переліку найдешевших спеціальностей належать переважно ті, які пов'язані з підготовкою вчителів ("Середня освіта").
Раніше ми розповідали, яка вартість навчання у КНУ імені Шевченка.