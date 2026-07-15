Ціни "кусаються": яка вартість навчання в Українському католицькому університеті

Цьогоріч в Україні зросла вартість здобуття освіти в університетах. Тож виші почали оприлюднювати нові ціни на навчання.

Змінилася вартість року здобуття освіти і в Українському католицькому університеті. Про це повідомили у виші.

Яка вартість навчання в УКУ

Ціни на бакалавраті та магістратурі у 2026 – 2027 навчальному році достатньо високі. Зауважимо, що це приватний заклад вищої освіти і він є досить популярним серед вступників. У виші також можна отримати фінансову допомогу для повного чи часткового покриття витрат на навчання.

Бакалаврат

Так, вартість навчання на усіх бакалаврських програмах для вступників 2026 року становить 165 тисяч гривень. Ціни за рік зросли приблизно на 12%.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Магістратура

В УКУ також затвердили вартість навчання на магістерських програмах на новий навчальний рік:

Богослов'я – 280 тисяч гривень (є можливість отримати стипендію до 80%);

Християнська педагогіка та організація дозвілля – 210 тисяч гривень (є можливість отримати стипендію до 80%);

Журналістика – 210 тисяч гривень;

Медіакомунікації – 210 тисяч гривень;

Управління неприбутковими організаціями – 280 тисяч гривень;

Публічне управління та адміністрування – 280 тисяч гривень;

Клінічна психологія з основами когнітивно-поведінкової терапії – 280 тисяч гривень;

Клінічна психологія з основами психодинамічної терапії – 280 тисяч гривень;

Фізична терапія – 280 тисяч гривень;

Ерготерапія – 280 тисяч гривень;

Науки про дані – 428 тисяч гривень;

Право – 210 тисяч гривень;

Інновації та підприємництво – 450 тисяч гривень;

Менеджмент маркетингової діяльності – 396 тисяч гривень;

Управління організаціями, які впливають – 520 тисяч гривень;

Управління технологіями – 750 тисяч гривень;

Бізнес адміністрування – 1,2 мільйона гривень.

Читайте більше новин на цю тему:

Яка вартість навчання у КНУ імені Шевченка.

Як зросли ціни на навчання у Києво-Могилянці.

Які спеціальності у Київській політехніці є найдорожчими та найдешевшими