Ціни на навчання у Західноукраїнському університеті зросли на майже 25%

В Україні цьогоріч значно зросли ціни на навчання. Вартість року здобуття освіти змінилася і в Західноукраїнському національному університеті.

ЗУНУ раніше затвердив ціни для вступників на бакалаврат у 2026 році. Про це інформує Zaxid.net.

Як зросли ціни у виші

Ціни у цьому тернопільському університеті за рік зросли до 23%.

Найдорожчими спеціальностями у виші є Право та Міжнародне право. Тут рік навчання вартує 56,4 тисячі гривень. Це на 20% більше ніж торік.

До дорогих спеціальностей можна зарахувати і Міжнародні відносини, Міжнародний бізнес, Готельно-ресторанну справу, Психологію, Журналістику, Економіку та управління бізнесом, Облік і оподаткування, Правоохоронну діяльність тощо. Тут за рік навчання треба віддати 51,8 тисячі гривень. Вартість навчання на цих спеціальностях за рік зросла майже на 20%.

До найдешевших спеціальностей Західноукраїнського національного університету належать такі: Початкова освіта, Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта, Фізична культура і спорт, Професійна освіта (Цифрові технології), Міжнародні та регіональні політичні комунікації. Рік навчання тут коштує 39,7 тисячі гривень.

Торік вартість навчання на найдешевших спеціальностях становила 32,4 тисячі гривень Тобто на певних спеціальностях є ріст на майже 23%. Мовиться про Фізичну культуру і спорт Початкову освіту, Дошкільну освіту тощо.

Вартість навчання на першому курсі Західноукраїнського національного університету (ЗУНУ) в 2026/2027 навчальному році (денна форма, бакалавр) така:

Філологія (Германські мови та літератури, переклад включно, перша мова – англійська) – 43,8 тис. грн

Економіка та міжнародні економічні відносини – 51,8 тисячі гривень;

Міжнародний бізнес – 51,8 тисячі гривень;

Міжнародні та регіональні політичні комунікації – 39,7 тисячі гривень;

Міжнародні відносини – 51,8 тисячі гривень;

Економічна дипломатія – 51,8 тисячі гривень;

Міжнародний менеджмент – 51,8 тисячі гривень;

Готельно-ресторанна справа – 51,8 тисячі гривень;

Туризм – 51,8 тисячі гривень;

Екологія – 43,8 тисячі гривень;

Екологічні та енергоефективні технології – 43,8 тисячі гривень;

Енергетичний аудит – 43,8 тисячі гривень;

Харчові технології та продовольча безпека – 43,8 тисячі гривень;

Геодезія та землеустрій – 43,8 тисячі гривень;

Будівельна інженерія – 43,8 тисячі гривень;

Агрономія – 43,8 тисячі гривень;

Садово-паркове господарство – 43,8 тисячі гривень;

Автомобільний транспорт – 43,8 тисячі гривень;

Управління на транспорті та логістика – 48,1 тисячі гривень;

Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта – 39,7 тисячі гривень;

Початкова освіта – 39,7 тисячі гривень;

Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література, українська мова та література) – 39,7 тисячі гривень;

Фізична культура і спорт – 39,7 тисячі гривень;

Графічний дизайн – 43,8 тисячі гривень;

Бібліотечна, інформаційна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність) – 43,8 тисячі гривень;

Психологія – 51,8 тисячі гривень;

Журналістика – 51,8 тисячі гривень;

Архітектура та містобудування – 43,8 тисячі гривень;

Соціальна робота – 43,8 тисячі гривень;

Економіка та управління бізнесом – 51,8 м

Управління персоналом – 51,8 тисячі гривень;

Менеджмент – 51,8 тисячі гривень;

Підприємництво – 51,8 тисячі гривень;

Публічне управління та адміністрування – 51,8 тисячі гривень;

Маркетинг – 51,8 тисячі гривень;

Торговельний бізнес і логістика – 51,8 тисячі гривень;

Професійна освіта (Цифрові технології) – 39,7 тисячі гривень;

Економічна кібернетика – 51,8 тисячі гривень;

Інженерія програмного забезпечення – 48,1 тисячі гривень;

Комп’ютерні науки – 48,1 тисячі гривень;

Штучний інтелект – 48,1 тисячі гривень;

Системний аналіз – 43,8 тисячі гривень;

Кібербезпека – 48,1 тисячі гривень;

Інформаційні системи та технології – 43,8 тисячі гривень;

Комп’ютерна інженерія – 48,1 тисячі гривень;

Інформаційно вимірювальні технології (Технології інтернету речей) – 43,8 тисячі гривень;

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології – 48,1 тисячі гривень;

Облік і оподаткування – 51,8 тисячі гривень;

Аудит та фінансова безпека бізнесу – 51,8 тисячі гривень;

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (усі програми) – 51,8 тисячі гривень;

Соціальне забезпечення – 43,8 тисячі гривень;

Право – 56,4 тисячі гривень;

Міжнародне право – 56,4 тисячі гривень;

Національна безпека – 51,8 тисячі гривень;

Правоохоронна діяльність – 51,8 тисячі гривень;

Економічна безпека та фінансові розслідування – 51,8 тисячі гривень.

Раніше ми розповідали, що вартість навчання на бакалавраті у вишах збільшилась на чверть.