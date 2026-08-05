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Освіта Освіта в Україні ЦІни на навчання у Західноукраїнському університеті зросли на майже 25%
5 серпня, 17:42
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Ціни на навчання у Західноукраїнському університеті зросли на майже 25%

Марія Волошин

В Україні цьогоріч значно зросли ціни на навчання. Вартість року здобуття освіти змінилася і в Західноукраїнському національному університеті.

ЗУНУ раніше затвердив ціни для вступників на бакалаврат у 2026 році. Про це інформує Zaxid.net. 

Як зросли ціни у виші 

Ціни у цьому тернопільському університеті за рік зросли до 23%.

Найдорожчими спеціальностями у виші є Право та Міжнародне право. Тут рік навчання вартує 56,4 тисячі гривень. Це на 20% більше ніж торік.

До дорогих спеціальностей можна зарахувати і Міжнародні відносини, Міжнародний бізнес, Готельно-ресторанну справу, Психологію, Журналістику, Економіку та управління бізнесом, Облік і оподаткування, Правоохоронну діяльність тощо. Тут за рік навчання треба віддати 51,8 тисячі гривень. Вартість навчання на цих спеціальностях за рік зросла майже на 20%.

До найдешевших спеціальностей Західноукраїнського національного університету належать такі: Початкова освіта, Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта, Фізична культура і спорт, Професійна освіта (Цифрові технології), Міжнародні та регіональні політичні комунікації. Рік навчання тут коштує 39,7 тисячі гривень. 

Торік вартість навчання на найдешевших спеціальностях становила 32,4 тисячі гривень Тобто на певних спеціальностях є ріст на майже 23%. Мовиться про Фізичну культуру і спорт Початкову освіту, Дошкільну освіту тощо. 

Вартість навчання на першому курсі Західноукраїнського національного університету (ЗУНУ) в 2026/2027 навчальному році (денна форма, бакалавр) така:

  • Філологія (Германські мови та літератури, переклад включно, перша мова – англійська) – 43,8 тис. грн

  • Економіка та міжнародні економічні відносини – 51,8 тисячі гривень;

  • Міжнародний бізнес – 51,8 тисячі гривень;

  • Міжнародні та регіональні політичні комунікації – 39,7 тисячі гривень;

  • Міжнародні відносини – 51,8 тисячі гривень;

  • Економічна дипломатія – 51,8 тисячі гривень;

  • Міжнародний менеджмент – 51,8 тисячі гривень;

  • Готельно-ресторанна справа – 51,8 тисячі гривень;

  • Туризм – 51,8 тисячі гривень;

  • Екологія – 43,8 тисячі гривень;

  • Екологічні та енергоефективні технології – 43,8 тисячі гривень;

  • Енергетичний аудит – 43,8 тисячі гривень;

  • Харчові технології та продовольча безпека – 43,8 тисячі гривень;

  • Геодезія та землеустрій – 43,8 тисячі гривень;

  • Будівельна інженерія – 43,8 тисячі гривень;

  • Агрономія – 43,8 тисячі гривень;

  • Садово-паркове господарство – 43,8 тисячі гривень;

  • Автомобільний транспорт – 43,8 тисячі гривень;

  • Управління на транспорті та логістика – 48,1 тисячі гривень;

  • Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта – 39,7 тисячі гривень;

  • Початкова освіта – 39,7 тисячі гривень;

  • Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література, українська мова та література) – 39,7 тисячі гривень;

  • Фізична культура і спорт – 39,7 тисячі гривень;

  • Графічний дизайн – 43,8 тисячі гривень;

  • Бібліотечна, інформаційна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність) – 43,8 тисячі гривень;

  • Психологія – 51,8 тисячі гривень;

  • Журналістика – 51,8 тисячі гривень;

  • Архітектура та містобудування – 43,8 тисячі гривень;

  • Соціальна робота – 43,8 тисячі гривень;

  • Економіка та управління бізнесом – 51,8 м

  • Управління персоналом – 51,8 тисячі гривень;

  • Менеджмент – 51,8 тисячі гривень;

  • Підприємництво – 51,8 тисячі гривень;

  • Публічне управління та адміністрування – 51,8 тисячі гривень;

  • Маркетинг – 51,8 тисячі гривень;

  • Торговельний бізнес і логістика – 51,8 тисячі гривень;

  • Професійна освіта (Цифрові технології) – 39,7 тисячі гривень;

  • Економічна кібернетика – 51,8 тисячі гривень;

  • Інженерія програмного забезпечення – 48,1 тисячі гривень;

  • Комп’ютерні науки – 48,1 тисячі гривень;

  • Штучний інтелект – 48,1 тисячі гривень;

  • Системний аналіз – 43,8 тисячі гривень;

  • Кібербезпека – 48,1 тисячі гривень;

  • Інформаційні системи та технології – 43,8 тисячі гривень;

  • Комп’ютерна інженерія – 48,1 тисячі гривень;

  • Інформаційно вимірювальні технології (Технології інтернету речей) – 43,8 тисячі гривень;

  • Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології – 48,1 тисячі гривень;

  • Облік і оподаткування – 51,8 тисячі гривень;

  • Аудит та фінансова безпека бізнесу – 51,8 тисячі гривень;

  • Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (усі програми) – 51,8 тисячі гривень;

  • Соціальне забезпечення – 43,8 тисячі гривень;

  • Право – 56,4 тисячі гривень;

  • Міжнародне право – 56,4 тисячі гривень;

  • Національна безпека – 51,8 тисячі гривень;

  • Правоохоронна діяльність – 51,8 тисячі гривень;

  • Економічна безпека та фінансові розслідування – 51,8 тисячі гривень.

Раніше ми розповідали, що вартість навчання на бакалавраті у вишах збільшилась на чверть.

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