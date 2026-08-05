ЗУНУ раніше затвердив ціни для вступників на бакалаврат у 2026 році. Про це інформує Zaxid.net.
Як зросли ціни у виші
Ціни у цьому тернопільському університеті за рік зросли до 23%.
Найдорожчими спеціальностями у виші є Право та Міжнародне право. Тут рік навчання вартує 56,4 тисячі гривень. Це на 20% більше ніж торік.
До дорогих спеціальностей можна зарахувати і Міжнародні відносини, Міжнародний бізнес, Готельно-ресторанну справу, Психологію, Журналістику, Економіку та управління бізнесом, Облік і оподаткування, Правоохоронну діяльність тощо. Тут за рік навчання треба віддати 51,8 тисячі гривень. Вартість навчання на цих спеціальностях за рік зросла майже на 20%.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
До найдешевших спеціальностей Західноукраїнського національного університету належать такі: Початкова освіта, Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта, Фізична культура і спорт, Професійна освіта (Цифрові технології), Міжнародні та регіональні політичні комунікації. Рік навчання тут коштує 39,7 тисячі гривень.
Торік вартість навчання на найдешевших спеціальностях становила 32,4 тисячі гривень Тобто на певних спеціальностях є ріст на майже 23%. Мовиться про Фізичну культуру і спорт Початкову освіту, Дошкільну освіту тощо.
Вартість навчання на першому курсі Західноукраїнського національного університету (ЗУНУ) в 2026/2027 навчальному році (денна форма, бакалавр) така:
Філологія (Германські мови та літератури, переклад включно, перша мова – англійська) – 43,8 тис. грн
Економіка та міжнародні економічні відносини – 51,8 тисячі гривень;
Міжнародний бізнес – 51,8 тисячі гривень;
Міжнародні та регіональні політичні комунікації – 39,7 тисячі гривень;
Міжнародні відносини – 51,8 тисячі гривень;
Економічна дипломатія – 51,8 тисячі гривень;
Міжнародний менеджмент – 51,8 тисячі гривень;
Готельно-ресторанна справа – 51,8 тисячі гривень;
Туризм – 51,8 тисячі гривень;
Екологія – 43,8 тисячі гривень;
Екологічні та енергоефективні технології – 43,8 тисячі гривень;
Енергетичний аудит – 43,8 тисячі гривень;
Харчові технології та продовольча безпека – 43,8 тисячі гривень;
Геодезія та землеустрій – 43,8 тисячі гривень;
Будівельна інженерія – 43,8 тисячі гривень;
Агрономія – 43,8 тисячі гривень;
Садово-паркове господарство – 43,8 тисячі гривень;
Автомобільний транспорт – 43,8 тисячі гривень;
Управління на транспорті та логістика – 48,1 тисячі гривень;
Дошкільна освіта. Інклюзивна освіта – 39,7 тисячі гривень;
Початкова освіта – 39,7 тисячі гривень;
Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література, українська мова та література) – 39,7 тисячі гривень;
Фізична культура і спорт – 39,7 тисячі гривень;
Графічний дизайн – 43,8 тисячі гривень;
Бібліотечна, інформаційна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність) – 43,8 тисячі гривень;
Психологія – 51,8 тисячі гривень;
Журналістика – 51,8 тисячі гривень;
Архітектура та містобудування – 43,8 тисячі гривень;
Соціальна робота – 43,8 тисячі гривень;
Економіка та управління бізнесом – 51,8 м
Управління персоналом – 51,8 тисячі гривень;
Менеджмент – 51,8 тисячі гривень;
Підприємництво – 51,8 тисячі гривень;
Публічне управління та адміністрування – 51,8 тисячі гривень;
Маркетинг – 51,8 тисячі гривень;
Торговельний бізнес і логістика – 51,8 тисячі гривень;
Професійна освіта (Цифрові технології) – 39,7 тисячі гривень;
Економічна кібернетика – 51,8 тисячі гривень;
Інженерія програмного забезпечення – 48,1 тисячі гривень;
Комп’ютерні науки – 48,1 тисячі гривень;
Штучний інтелект – 48,1 тисячі гривень;
Системний аналіз – 43,8 тисячі гривень;
Кібербезпека – 48,1 тисячі гривень;
Інформаційні системи та технології – 43,8 тисячі гривень;
Комп’ютерна інженерія – 48,1 тисячі гривень;
Інформаційно вимірювальні технології (Технології інтернету речей) – 43,8 тисячі гривень;
Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології – 48,1 тисячі гривень;
Облік і оподаткування – 51,8 тисячі гривень;
Аудит та фінансова безпека бізнесу – 51,8 тисячі гривень;
Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (усі програми) – 51,8 тисячі гривень;
Соціальне забезпечення – 43,8 тисячі гривень;
Право – 56,4 тисячі гривень;
Міжнародне право – 56,4 тисячі гривень;
Національна безпека – 51,8 тисячі гривень;
Правоохоронна діяльність – 51,8 тисячі гривень;
Економічна безпека та фінансові розслідування – 51,8 тисячі гривень.
Раніше ми розповідали, що вартість навчання на бакалавраті у вишах збільшилась на чверть.