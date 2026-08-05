ЗУНУ ранее утвердил цены для абитуриентов, поступающих на бакалавриат в 2026 году. Об этом сообщает Zaxid.net.
Как выросли цены в вузе
Цены в этом тернопольском университете за год выросли на 23%.
Самыми дорогими специальностями в вузе являются "Право" и "Международное право". Здесь год обучения стоит 56,4 тысячи гривен. Это на 20% больше, чем в прошлом году.
К дорогим специальностям можно отнести также "Международные отношения", "Международный бизнес", "Гостинично-ресторанное дело", "Психологию", "Журналистику", "Экономику и управление бизнесом", "Учет и налогообложение", "Правоохранительную деятельность" и т. д. Здесь за год обучения нужно заплатить 51,8 тысячи гривен. Стоимость обучения по этим специальностям за год выросла почти на 20%.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
К самым недорогим специальностям Западноукраинского национального университета относятся следующие: Начальное образование, Дошкольное образование. Инклюзивное образование, Физическая культура и спорт, Профессиональное образование (Цифровые технологии), Международные и региональные политические коммуникации. Год обучения здесь стоит 39,7 тысячи гривен.
В прошлом году стоимость обучения на самых недорогих специальностях составляла 32,4 тысячи гривен. То есть по некоторым специальностям наблюдается рост почти на 23%. Речь идет о физической культуре и спорте, начальном образовании, дошкольном образовании и т. д.
Стоимость обучения на первом курсе Западноукраинского национального университета (ЗУНУ) в 2026/2027 учебном году (дневная форма, бакалавриат) такая :
Филология (германские языки и литературы, включая перевод, первый язык – английский) – 43,8 тыс. грн
Экономика и международные экономические отношения – 51,8 тыс. гривен;
Международный бизнес – 51,8 тыс. гривен;
Международные и региональные политические коммуникации – 39,7 тыс. гривен;
Международные отношения – 51,8 тыс. гривен;
Экономическая дипломатия – 51,8 тыс. гривен;
Международный менеджмент – 51,8 тысячи гривен;
Гостинично-ресторанное дело – 51,8 тысячи гривен;
Туризм – 51,8 тысячи гривен;
Экология – 43,8 тысячи гривен;
Экологические и энергоэффективные технологии – 43,8 тысячи гривен;
Энергетический аудит – 43,8 тысячи гривен;
Пищевые технологии и продовольственная безопасность – 43,8 тысячи гривен;
Геодезия и землеустройство – 43,8 тысячи гривен;
Строительная инженерия – 43,8 тысячи гривен;
Агрономия – 43,8 тысячи гривен;
Садово-парковое хозяйство – 43,8 тысячи гривен;
Автомобильный транспорт – 43,8 тысячи гривен;
Управление на транспорте и логистика – 48,1 тысячи гривен;
Дошкольное образование. Инклюзивное образование – 39,7 тысячи гривен;
Начальное образование – 39,7 тысячи гривен;
Среднее образование (польский язык и зарубежная литература, украинский язык и литература) – 39,7 тысячи гривен;
Физическая культура и спорт – 39,7 тысячи гривен;
Графический дизайн – 43,8 тысячи гривен;
Библиотечное, информационное и архивное дело (документоведение и информационная деятельность) – 43,8 тысячи гривен;
Психология – 51,8 тысячи гривен;
Журналистика – 51,8 тысячи гривен;
Архитектура и градостроительство – 43,8 тысячи гривен;
Социальная работа – 43,8 тысячи гривен;
Экономика и управление бизнесом – 51,8 м
Управление персоналом – 51,8 тысячи гривен;
Менеджмент – 51,8 тысячи гривен;
Предпринимательство – 51,8 тысячи гривен;
Публичное управление и администрирование – 51,8 тысячи гривен;
Маркетинг – 51,8 тысячи гривен;
Торговый бизнес и логистика – 51,8 тысячи гривен;
Профессиональное образование (цифровые технологии) – 39,7 тысячи гривен;
Экономическая кибернетика – 51,8 тысячи гривен;
Инженерия программного обеспечения – 48,1 тысячи гривен;
Компьютерные науки – 48,1 тысячи гривен;
Искусственный интеллект – 48,1 тысячи гривен;
Системный анализ – 43,8 тысячи гривен;
Кибербезопасность – 48,1 тысячи гривен;
Информационные системы и технологии – 43,8 тысячи гривен;
Компьютерная инженерия – 48,1 тысячи гривен;
Информационно-измерительные технологии (Технологии Интернета вещей) – 43,8 тысячи гривен;
Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии – 48,1 тысячи гривен;
Учет и налогообложение – 51,8 тысячи гривен;
Аудит и финансовая безопасность бизнеса – 51,8 тысячи гривен;
Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок (все программы) – 51,8 тысячи гривен;
Социальное обеспечение – 43,8 тысячи гривен;
Право – 56,4 тысячи гривен;
Международное право – 56,4 тысячи гривен;
Национальная безопасность – 51,8 тысячи гривен;
Правоохранительная деятельность – 51,8 тысячи гривен;
Экономическая безопасность и финансовые расследования – 51,8 тысячи гривен.
Ранее мы сообщали, что стоимость обучения на бакалавриате в вузах увеличилась на четверть.