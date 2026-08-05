ЗУНУ ранее утвердил цены для абитуриентов, поступающих на бакалавриат в 2026 году. Об этом сообщает Zaxid.net.

Как выросли цены в вузе

Цены в этом тернопольском университете за год выросли на 23%.

Самыми дорогими специальностями в вузе являются "Право" и "Международное право". Здесь год обучения стоит 56,4 тысячи гривен. Это на 20% больше, чем в прошлом году.

К дорогим специальностям можно отнести также "Международные отношения", "Международный бизнес", "Гостинично-ресторанное дело", "Психологию", "Журналистику", "Экономику и управление бизнесом", "Учет и налогообложение", "Правоохранительную деятельность" и т. д. Здесь за год обучения нужно заплатить 51,8 тысячи гривен. Стоимость обучения по этим специальностям за год выросла почти на 20%.

К самым недорогим специальностям Западноукраинского национального университета относятся следующие: Начальное образование, Дошкольное образование. Инклюзивное образование, Физическая культура и спорт, Профессиональное образование (Цифровые технологии), Международные и региональные политические коммуникации. Год обучения здесь стоит 39,7 тысячи гривен.

В прошлом году стоимость обучения на самых недорогих специальностях составляла 32,4 тысячи гривен. То есть по некоторым специальностям наблюдается рост почти на 23%. Речь идет о физической культуре и спорте, начальном образовании, дошкольном образовании и т. д.

Стоимость обучения на первом курсе Западноукраинского национального университета (ЗУНУ) в 2026/2027 учебном году (дневная форма, бакалавриат) такая :

Филология (германские языки и литературы, включая перевод, первый язык – английский) – 43,8 тыс. грн

Экономика и международные экономические отношения – 51,8 тыс. гривен;

Международный бизнес – 51,8 тыс. гривен;

Международные и региональные политические коммуникации – 39,7 тыс. гривен;

Международные отношения – 51,8 тыс. гривен;

Экономическая дипломатия – 51,8 тыс. гривен;

Международный менеджмент – 51,8 тысячи гривен;

Гостинично-ресторанное дело – 51,8 тысячи гривен;

Туризм – 51,8 тысячи гривен;

Экология – 43,8 тысячи гривен;

Экологические и энергоэффективные технологии – 43,8 тысячи гривен;

Энергетический аудит – 43,8 тысячи гривен;

Пищевые технологии и продовольственная безопасность – 43,8 тысячи гривен;

Геодезия и землеустройство – 43,8 тысячи гривен;

Строительная инженерия – 43,8 тысячи гривен;

Агрономия – 43,8 тысячи гривен;

Садово-парковое хозяйство – 43,8 тысячи гривен;

Автомобильный транспорт – 43,8 тысячи гривен;

Управление на транспорте и логистика – 48,1 тысячи гривен;

Дошкольное образование. Инклюзивное образование – 39,7 тысячи гривен;

Начальное образование – 39,7 тысячи гривен;

Среднее образование (польский язык и зарубежная литература, украинский язык и литература) – 39,7 тысячи гривен;

Физическая культура и спорт – 39,7 тысячи гривен;

Графический дизайн – 43,8 тысячи гривен;

Библиотечное, информационное и архивное дело (документоведение и информационная деятельность) – 43,8 тысячи гривен;

Психология – 51,8 тысячи гривен;

Журналистика – 51,8 тысячи гривен;

Архитектура и градостроительство – 43,8 тысячи гривен;

Социальная работа – 43,8 тысячи гривен;

Экономика и управление бизнесом – 51,8 м

Управление персоналом – 51,8 тысячи гривен;

Менеджмент – 51,8 тысячи гривен;

Предпринимательство – 51,8 тысячи гривен;

Публичное управление и администрирование – 51,8 тысячи гривен;

Маркетинг – 51,8 тысячи гривен;

Торговый бизнес и логистика – 51,8 тысячи гривен;

Профессиональное образование (цифровые технологии) – 39,7 тысячи гривен;

Экономическая кибернетика – 51,8 тысячи гривен;

Инженерия программного обеспечения – 48,1 тысячи гривен;

Компьютерные науки – 48,1 тысячи гривен;

Искусственный интеллект – 48,1 тысячи гривен;

Системный анализ – 43,8 тысячи гривен;

Кибербезопасность – 48,1 тысячи гривен;

Информационные системы и технологии – 43,8 тысячи гривен;

Компьютерная инженерия – 48,1 тысячи гривен;

Информационно-измерительные технологии (Технологии Интернета вещей) – 43,8 тысячи гривен;

Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии – 48,1 тысячи гривен;

Учет и налогообложение – 51,8 тысячи гривен;

Аудит и финансовая безопасность бизнеса – 51,8 тысячи гривен;

Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок (все программы) – 51,8 тысячи гривен;

Социальное обеспечение – 43,8 тысячи гривен;

Право – 56,4 тысячи гривен;

Международное право – 56,4 тысячи гривен;

Национальная безопасность – 51,8 тысячи гривен;

Правоохранительная деятельность – 51,8 тысячи гривен;

Экономическая безопасность и финансовые расследования – 51,8 тысячи гривен.

Ранее мы сообщали, что стоимость обучения на бакалавриате в вузах увеличилась на четверть.