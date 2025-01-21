Скільки коштує навчання на спеціальності "Право" у вишах України

Спеціальність "Право" у вишах України є досить популярною серед вступників на бакалаврат. Торік абітурієнти подали на програми галузі 40 тисяч заяв.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua. За навчання на контракті студенти можуть віддати різну суму залежно від вишу.

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Скільки коштує навчання на спеціальності "Право"

Правничу освітню галузь представляє одна спеціальність – "Право". Освітні програми, які пропонують ЗВО, можуть мати як загальноюридичний характер, так і певну специфіку (Судова та прокурорсько-слідча діяльність, Кримінальна юстиція, Державна служба та адміністративне судочинство, Міжнародне і європейське право, Митна безпека, Захист прав людини тощо).

Вартість навчання на цій спеціальності варіюється від 25 тисяч до 40 тисяч гривень на рік.

Деякі виші пропонують навчатися на юриста дешевше. Найнижчою є вартість бакалаврських програм у Центральноукраїнському інституті МАУП (16 000 тисяч на рік), Сумській філії Харківського національного університету внутрішніх справ (17 932 гривень) та Центральноукраїнському інституті розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (19 000 тисяч).

Найвищі цінові пропозиції за правничою спеціальністю мають львівські та київські виші: Український католицький університет (129 тисяч гривень на рік) Київська школа економіки (100 тисяч гривень), Львівський університет бізнесу та права (89 900 тисяч) та Києво-Могилянська академія (89 300 гривень).