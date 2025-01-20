У новому Порядку прийому до вишів у 2025 році йде мова про зниження порогового балу для отримання гранту. Про це пише 24 Канал посилаючись "Освіта.UA".

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Для яких спеціальностей зменшать прохідний бал

Міністерство освіти і науки України у новому проєкті навело перелік спеціальностей, для яких буде зменшено бал на НМТ, щоб отримати грант на освіту.

Для студентів-контрактників, які навчатимуться на спеціальностях наступних шести галузей знань, достатньо буде набрати не менше 140 балів з двох предметів НМТ:

"Освіта";

"Природничі науки, математика та статистика";

"Інженерія, виробництво та будівництво";

"Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина";

"Транспорт та послуги";

"Безпека та оборона".

150 балів з двох предметів НМТ, залишається мінімальним порогом для інших спеціальностей..

170 балів для отримання гранту залишається для висококон’юнктурних спеціальностей, а саме:

"Бізнес, адміністрування та право";

"Філологія" (крім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики);

"Економіка";

"Міжнародні відносини";

"Журналістика";

"Стоматологія";

"Готельно-ресторанна справа та кейтеринг";

"Туризм та рекреація".

Проєкт Порядку прийому оприлюднений для громадського обговорення.