В новом Порядке приема в вузы в 2025 году идет речь о снижении порогового балла для получения гранта. Об этом пишет 24 Канал ссылаясь "Освіта.UA".

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Для каких специальностей уменьшат проходной балл

Министерство образования и науки Украины в новом проекте привело перечень специальностей, для которых будет уменьшен балл на НМТ, чтобы получить грант на образование.

Для студентов-контрактников, которые будут учиться на специальностях следующих шести отраслей знаний, достаточно будет набрать не менее 140 баллов по двум предметам УМТ:

"Образование";

"Естественные науки, математика и статистика";

"Инженерия, производство и строительство";

"Сельское, лесное, рыбное хозяйство и ветеринарная медицина";

"Транспорт и услуги";

"Безопасность и оборона".

150 баллов по двум предметам НМТ, остается минимальным порогом для других специальностей.

170 баллов для получения гранта остается для высококонъюнктурных специальностей, а именно:

"Бизнес, администрирование и право";

"Филология" (кроме специализаций по украинскому языку и литературе, крымскотатарского языка и литературы, фольклористики);

"Экономика";

"Международные отношения";

"Журналистика";

"Стоматология";

"Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг";

"Туризм и рекреация".

Проект Порядка приема обнародован для общественного обсуждения.