Учитель повинен поважати себе й бути переконаним, що робить класні речі. І з такою енергетикою заходити в клас.

У цьому переконаний учитель української мови та літератури Артур Пройдаков – найкращий педагог України 2021 року та один із найкращих вчителів світу 2023 року.

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Від чого залежить престиж педагога

Він заявив: Дуже багато залежить від учителя.

Якщо вчитель приходить на роботу й каже: "Держава про мене не дбає, міністр освіти нічого не робить, я нікому нічого не винен…", це впливає на репутацію вчителя загалом,

– зазначив Пройдаков.

І додав: педагоги мають бути переконані, що вони важливі і можуть вплинути на життя класу.

Пройдаков переконаний, що краще порадити учням хорошу книгу, тему, автора, аніж змушувати вчити усі правила. Натомість освітяни повинні позитивно налаштовувати себе, а не скаржитися й не звинувачувати.

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Педагог також зазначає, що на сьогодні й у Києві – нестача вчителів. Зокрема, математиків, хіміків, фізиків. Люди не йдуть навчатися на цю спеціальність.

Учителі точних наук зараз точно не у фаворі. Люди розуміють, що зі своїми математичними знаннями вони можуть перейти в ІТ чи інженерну справу, заробляти краще. З мовою, літературою трохи краще. Проблема – це затягнути молодь у вчителювання,

– каже Пройдаков.

Він також розповідав, як зацікавити учнів, аби вони хотіли вчитися.