Скільки вчителів англійської мови в Україні знає її на високому рівні

Вчителі англійської мови в Україні знають її на високому рівні. 90% педагогів володіє цією мовою на рівні В2 і вище.

Відповідні результати дослідження оприлюднило Міносвіти. У ньому взяли участь 224 вчителі англійської мови з усієї держави.

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Скільки вчителів англійської мови знає її на високому рівні

Результати дослідження охоплюють чотири навички володіння англійською мовою:

слухання (Listening): 17,9% педагогів мають рівень С; 44,9% – рівень В2; 31,3% – рівень В1 та 5,9% – рівень А;

17,9% педагогів мають рівень С; 44,9% – рівень В2; 31,3% – рівень В1 та 5,9% – рівень А; читання (Reading): 41,5% учителів мають рівень В2, 35,2% – В1, 17,9% – С та 5,3% – рівень А;

41,5% учителів мають рівень В2, 35,2% – В1, 17,9% – С та 5,3% – рівень А; письмо (Writing): 29,4% педагогів мають рівень В2, 10% – рівень С, 6,7% – А, 54% – рівень В1;

29,4% педагогів мають рівень В2, 10% – рівень С, 6,7% – А, 54% – рівень В1; мовлення (Speaking): 54,3% опитаних мають рівень В1, 31,6% – рівень В2, 13,8% – рівень С та 0,4% – рівень А.

Дослідження, до слова, мало на меті визначити рівень володіння українськими вчителями англійською мовою та використання цифрових технологій у викладанні. У МОН при цьому обіцяють працюють над вдосконаленням викладання англійської у школах.

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Коли діти мають вчити іноземну мову

Більшість педагогів вважає, що найкращий вік для початку вивчення мови – до п'яти років.

До слова, 56% учителів англійської мови вважають, що онлайн-навчання може бути настільки ж ефективним, як і офлайн.

Майже усі вчителі з опитаних зауважили, що їм комфортно користуватися технологіями під час онлайн-викладання.