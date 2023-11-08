78% наших земляків під час повномасштабної війни зрозуміли, що є різниця, якою мовою сприймати інформацію. У 22% громадян нічого у цьому плані не змінилося, свідчать результати соціологічного дослідження “Культурні практики населення України в умовах війни”

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Скільки українців повністю відмовилися від російськомовного контенту

Повністю перестали дивитися і читати російськомовний контент 62% українців. Вони віддають перевагу українськомовному. 31% значно зменшили споживання російськомовного контенту і значно збільшили споживання українськомовного. 7% почали більше читати іноземною мовою, але не російською.

Також, що цікаво, більшість українців у час війни змінили жанр контенту, який вони читають, переглядають або слухають. Ці 59% людей почали більше читати/дивитися новини, аналітику та політичні шоу. 14% – документальні фільми, 13% – віддають перевагу розважальним шоу.

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За час дослідження опитали понад тисячу українців.

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Чи можуть учні та вчителі на перервах розмовляти російською