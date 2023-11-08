78% наших земляков во время полномасштабной войны поняли, что есть разница, на каком языке воспринимать информацию. У 22% граждан ничего в этом плане не изменилось, свидетельствуют результаты социологического исследования "Культурные практики населения Украины в условиях войны"

Смотрите также Люди, которые говорят, что речь не имеет значения, подыгрывают врагу, – интервью с Павлом Вышебабой

Сколько украинцев полностью отказались от русскоязычного контента

Полностью перестали смотреть и читать русскоязычный контент 62% украинцев. Они предпочитают украиноязычный. 31% значительно снизили потребление русскоязычного контента и значительно увеличили потребление украиноязычного. 7% стали больше читать на иностранном языке, но не на русском.

Также интересно, что большинство украинцев во время войны изменили жанр контента, который они читают, просматривают или слушают. Эти 59% начали больше читать/смотреть новости, аналитику и политические шоу. 14% – документальные фильмы, 13% – предпочитают развлекательные шоу.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

За время исследования опросили более тысячи украинцев.

Смотрите также Могут ли педагоги, ученики, студенты говорить по-русски в учебных заведениях: ответ МОН

Могут ли ученики и учителя на перерывах говорить по-русски