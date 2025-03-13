У МОН роз'яснили, хто з педагогів може отримувати доплату до зарплати

З січня 2025 року вчителі в Україні отримують 1000 гривень доплати до зарплати. З вересня ця сума зросте удвічі.

Міністерство освіти і науки України роз'яснило, хто з освітян має право отримувати доплати за роботу в несприятливих умовах праці. Про це інформує 24 Канал з посиланням на МОН.

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Хто може отримувати "учительську тисячу"

Встановлення доплати за роботу в несприятливих умовах праці регулює постанова уряду від 08.11.2024 № 1286. На виплату грошей вчителям у комунальних закладах освіти передбачили окрему субвенцію з держказни місцевим бюджетам.

1. Кому встановлюють доплати?

Доплату за роботу в несприятливих умовах праці встановили педагогам шкіл державної і комунальної форми власності.

2. Чи можна виплачувати доплату педагогам дошкільних відділень шкіл коштом субвенції на доплати?

Так, кошти субвенції на доплати спрямовані на виплату доплати усім педагогам шкіл усіх типів комунальної форми власності (зокрема й педагогічним працівникам структурних підрозділів шкіл).

3. Чи встановлюють доплату педагогам шкіл, в яких освітній процес триває за дистанційною чи змішаною формою і які працюють дистанційно? Чи встановлюють доплату педагогам, які перебувають за межами країни або є переселенцями, і працюють дистанційно?

Постанова № 1286 не передбачає обмежень щодо форми організації праці педагога або місця його перебування для встановлення доплати. Її отримують усі педагоги, які працюють у школах та отримують там зарплату.

При цьому у МОН зауважили, що педагогам, які перебувають у відпустці без збереження зарплати і з якими призупинили трудовий договір або оголосили простій, не нараховують зарплату. Тож вони не отримуватимуть доплату за ці періоди.

У відомстві також роз'яснили питання тарифікації та погодинної оплати, питання відпускних, літнього періоду, лікарняних, відряджень та канікул тощо.

Раніше ми писали про те, скільки педагогів в Україні отримують "вчительську тисячу".