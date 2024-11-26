У Профспілці розповіли, кому з освітян мали б виплатити "вчительську тисячу"

З 1 січня 2025 року вчителі в Україні отримуватимуть щомісячну доплату до зарплати – 1000 гривень. З вересня цю суму збільшать до 2000 гривень.

У Профспілці працівників освіти і науки України при цьому зазначили, що доплати мали б отримувати всі працівники освітньої сфери на тлі значного підвищення оплати праці державних службовців, суддів та прокурорів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Профспілку працівників освіти і науки України.

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Що кажуть в Освітній профспілці про "вчительську тисячу"

У Профспілці зазначають, що такий підхід є несправедливим стосовно усіх освітян та розподілу матеріальних статків країни. Відповідне звернення Профспілка подала до уряду та парламенту зважаючи на те, що щомісячну доплату отримають лише педагоги, які працюють у школах. На їхню думку, це несправедливо щодо вихователів дитсадків, училищ, коледжів, вишів та працівників позашкільної сфери освіти.

У зверненні вказують, що зараз усі освітяни працюють в однакових умовах воєнного стану. Натомість одним з найнижчих є рівень оплати праці саме вихователів дитсадків, ставки яких – від 6400 до 8500 гривень.

Найнижчий рівень оплати праці у керівників гуртків та інших педагогічних працівників закладів позашкільної освіти. Їхня ставка – від 6080 до 7450 гривень.

Поза межами бюджетної Програми опиняться також педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, а також педагогічні працівники, які здійснюють освітній процес у закладах вищої освіти. Водночас у бюджеті на 2025 рік передбачено видатки на значне підвищення оплати праці, зокрема державних службовців, суддів, прокурорів, що є несправедливим щодо працівників освіти та розподілу матеріальних статків країни,

– зауважили у зверненні.

І додали: Конституція гарантує, що бюджетна система України будується на засадах справедливого, неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами.

При цьому у Профспілці зазначають, що вже декілька років поспіль у нашій державі не виконують гарантії статті 61 Закону України "Про освіту" щодо рівня посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників. На рік після року закінчення воєнного стану відтермінували дію постанови Кабміну від 10.07.2019 № 822. На наступний 2025 рік заморозили на рівні січня 2024 року рівень оплати праці як педагогічних, так і інших працівників освіти.