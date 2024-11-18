Не всіх учителів влаштовують такі цифри, то ж вони шукають додатковий заробіток. Один із найкращих учителів світу 2023 року Артур Пройдаков розповів в інтерв'ю 24 Каналу, як налагодити цей заробіток завдяки педагогічним знанням.

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А як вчителю заробляти більше завдяки педагогічним знанням

Пройдаков каже: з його досвіду роботи у державній школі, це можуть бути такі шляхи:

вчителювання;

репетиторство;

приватні заняття.

Думаю, що більшість педагогів в Україні має якусь індивідуальну практику. Також важливе долучення до проєктної діяльності. Є багато громадських організацій, благодійних фондів, які реалізовують різноманітні освітні проєкти та просять педагогів долучатися навіть онлайн. Ці можливості є, їх треба моніторити, шукати, підписуватись на різні освітні сторінки,

– уточнив педагог.

Він, до прикладу, як вчитель української мови та літератури долучається до безкоштовних вебінарів НМТ-2025. Готує 25 вебінарів, проводить заняття для дітей. Учні за це нічого не платять, але Пройдаков отримує винагороду від платформи офіційно.

Я, до речі, не ставив умови, що учням треба йти на індивідуальні заняття, щоб отримати добру оцінку. Хто хотів, добровільно приходив, бо батьки відправили покращити оцінку. Тому сподіваюсь, що вчителі у школі працюють якісно. А якщо вчитель або вчителька ставить умови, що обов'язково треба йти на репетиторство і платити умовно 200 гривень за годину, це вже сумна історія,

– вважає педагог.

Загалом для багатьох педагогів репетиторство є опцією додаткового заробітку, хто б що не казав, стимулом, аби залишатися професії, прокачувати навички та підвищувати профпридатність. У цьому також допомагають і соцмережі, резюмував Пройдаков.

Більше про проблеми у сфері освіти, виїзд старшокласників за кордон, зарплату вчителів та перехід на українську мову читайте в інтерв'ю з Артуром Пройдаковим – вчителем української мови та літератури, який 2021 року став переможцем премії Global Teacher Prize Ukraine, а у 2023 увійшов у десятку найкращих учителів світу.