Не всех учителей устраивают такие цифры, поэтому они ищут дополнительный заработок. Один из лучших учителей мира 2023 года Артур Пройдаков рассказал в интервью 24 Каналу, как наладить этот заработок благодаря педагогическим знаниям.

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А как учителю зарабатывать больше благодаря педагогическим знаниям

Пройдаков говорит: из его опыта работы в государственной школе, это могут быть такие пути:

учительство;

репетиторство;

частные занятия.

Думаю, что большинство педагогов в Украине имеет какую-то индивидуальную практику. Также важно приобщение к проектной деятельности. Есть много общественных организаций, благотворительных фондов, которые реализуют различные образовательные проекты и просят педагогов участвовать даже онлайн. Эти возможности есть, их надо мониторить, искать, подписываться на различные образовательные страницы,

– уточнил педагог.

Он, к примеру, как учитель украинского языка и литературы приобщается к бесплатным вебинарам НМТ-2025. Готовит 25 вебинаров, проводит занятия для детей. Ученики за это ничего не платят, но Пройдаков получает вознаграждение от платформы официально.

Я, кстати, не ставил условия, что ученикам надо идти на индивидуальные занятия, чтобы получить хорошую оценку. Кто хотел, добровольно приходил, потому что родители отправили улучшить оценку. Поэтому надеюсь, что учителя в школе работают качественно. А если учитель или учительница ставит условия, что обязательно надо идти на репетиторство и платить условно 200 гривен в час, это уже печальная история,

– считает педагог.

В целом для многих педагогов репетиторство является опцией дополнительного заработка, кто бы что ни говорил, стимулом, чтобы оставаться профессии, прокачивать навыки и повышать профпригодность. В этом также помогают и соцсети, резюмировал Пройдаков.

Больше о проблемах в сфере образования, выезд старшеклассников за границу, зарплату учителей и переход на украинский язык читайте в интервью с Артуром Пройдаковым – учителем украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира.