Нагадаємо, що на фестиваль "Вчителі майбутнього", який триватиме у Львові протягом 19 – 20 червня, зібралися понад дві тисячі провідних педагогів країни та експертів. У межах заходу запланували понад 250 заходів, зокрема лекції, дискусії та презентації з відомими українськими та світовими спікерами. 24 Канал є медіапартнером фестивалю.