Є чимало назв: як в Україні називають останню неділю перед Великоднем

27 квітня 2024, 08:11
Читать новость на русском

28 квітня православні християни та греко-католики в Україні відзначають Вербну неділю. Краяни у цей день йдуть до церкви та освячують вербу.

Що цікаво, це свято має чимало назв у нашій державі. Тож Освіта 24 розповість, як в Україні називають останню неділю перед Великоднем.

До теми Баська, шутка, котики, лоза: що святять на Вербну неділю

Як в Україні називають останню неділю перед Великоднем

Етнографка Галина Олійник розповіла, це свято в Україні має чимало цікавих назв. Вони залежать від регіону. 

Так, останню неділю перед Великоднем у нашій державі називали так:

  • Вербна;
  • Квітна;
  • Шуткова;
  • Бечкова;
  • Баськова.

Загалом в українців є чимало традицій, пов'язаних з освяченою вербою.

Так, у Вербну неділю після освячення цим гіллям люди б'ють один одного – щоб бути здоровими – зі словами: "Не я б'ю, верба б'є, від нині за тиждень Великдень". Ця давня традиція живе і нині.

Що цікаво, освячену вербу зберігають протягом року від недуг і негоди. Освячене вербове гілля для українців – потужний оберіг – як зараз, так і колись. 

Дивіться також Коли Вербна неділя у 2024 році: чи змінилася дата через новий календар і які традиції в Україні

Що українці святять у цей день

  • Українці на Вербну неділю святять вербові гілочки.
  • Вони ще мають інші назви, які залежать від регіону. 
  • Так, ви можете почути ще такі назви верби як лоза, баcька, шутка, котики. 
Автор: Марія Волошин