Є чимало назв: як в Україні називають останню неділю перед Великоднем
28 квітня православні християни та греко-католики в Україні відзначають Вербну неділю. Краяни у цей день йдуть до церкви та освячують вербу.
Що цікаво, це свято має чимало назв у нашій державі. Тож Освіта 24 розповість, як в Україні називають останню неділю перед Великоднем.
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Як в Україні називають останню неділю перед Великоднем
Етнографка Галина Олійник розповіла, це свято в Україні має чимало цікавих назв. Вони залежать від регіону.
Так, останню неділю перед Великоднем у нашій державі називали так:
- Вербна;
- Квітна;
- Шуткова;
- Бечкова;
- Баськова.
Загалом в українців є чимало традицій, пов'язаних з освяченою вербою.
Так, у Вербну неділю після освячення цим гіллям люди б'ють один одного – щоб бути здоровими – зі словами: "Не я б'ю, верба б'є, від нині за тиждень Великдень". Ця давня традиція живе і нині.
Що цікаво, освячену вербу зберігають протягом року від недуг і негоди. Освячене вербове гілля для українців – потужний оберіг – як зараз, так і колись.
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Що українці святять у цей день
- Українці на Вербну неділю святять вербові гілочки.
- Вони ще мають інші назви, які залежать від регіону.
- Так, ви можете почути ще такі назви верби як лоза, баcька, шутка, котики.