Есть немало названий: как в Украине называют последнее воскресенье перед Пасхой

28 апреля православные христиане и греко-католики в Украине отмечают Вербное воскресенье. Земляки в этот день идут в церковь и освящают вербу.

Что интересно, этот праздник имеет немало названий в нашем государстве. Поэтому Образование 24 расскажет, как в Украине называют последнее воскресенье перед Пасхой.

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Как в Украине называют последнее воскресенье перед Пасхой

Этнограф Галина Олейник рассказала, этот праздник в Украине имеет немало интересных названий. Они зависят от региона.

Так, последнее воскресенье (укр. неділю) перед Пасхой в нашем государстве называли так:

Вербна;

Квітна;

Шуткова;

Бечкова;

Баськова.

В целом у украинцев есть немало традиций, связанных с освященной вербой.

Так, в Вербное воскресенье после освящения этими ветвями люди бьют друг друга – чтобы быть здоровыми – со словами: "Не я б'ю, верба б'є, від нині за тиждень Великдень" (укр.). Эта древняя традиция живет и сейчас.

Что интересно, освященную вербу хранят в течение года от недугов и непогоды. Освященные вербовые ветви для украинцев – мощный оберег – как сейчас, так и когда-то.

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Что украинцы святят в этот день