Вербное воскресенье ежегодно празднуют в разные дни. Это один из главных христианских праздников, поэтому о традициях этого дня и другие интересные факты рассказывает 24 Канал.

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Когда в этом году будет вербное воскресенье

В 2023 году ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Из-за этого даты большинства важных церковных праздников изменились. Однако на праздники, связанные с Пасхой, это никоим образом не повлияло.

в 2024 году православные христиане будут праздновать Пасху 5 мая, а христиане западного обряда уже отпраздновали 31 марта. Соответственно, Вербное воскресенье по Юлианскому календарю приходится на 28 апреля, а по Григорианскому – на 24 мартая.

Традиции на Вербное воскресенье

Поговорку "Не я бью, верба бьет, за неделю – Пасху" знают, вероятно, все. Традиция пошла от того, что это дерево – символ здоровья, плодородия, быстрого роста. Кроме этого, принято считать, что именно касание ее ветвей наделяет человека целебной силой.

Интересно! Раньше Вербное воскресенье называли Вербицей. Это был народный языческий праздник, который, с приходом христианства на территорию современной Украины, слился с важным христианским событием – входом Господним в Иерусалим.

Что нужно делать в Вербное воскресенье

Еще с древних времен верующие шли в храм, где слушали богослужение, а затем освящали веточки вербы. Позже некоторые из них сажали в саду или на огороде. Другие ветви ставили в доме возле икон.

Верили, что освященная верба помогает защитить дом от воды и огня, дарит жителям крепкое здоровье. Важно хранить освященные веточки до Вербного воскресенья следующего года.

Чего нельзя делать в Вербное воскресенье

Считается, что в этот день придерживаться определенных запретов:

не заниматься тяжелым физическим трудом;

не шили, не вышивали и не вязали;

не ссорились и не сквернословили.

Также запрещены пышные празднования. Поэтому, даже, если у человека был день рождения, празднование проходило тихо и спокойно.