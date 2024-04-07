Вербное воскресенье ежегодно празднуют в разные дни. Это один из главных христианских праздников, поэтому о традициях этого дня и другие интересные факты рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Когда завершается Великий пост у православных и греко-католиков
Когда в этом году будет вербное воскресенье
В 2023 году ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Из-за этого даты большинства важных церковных праздников изменились. Однако на праздники, связанные с Пасхой, это никоим образом не повлияло.
в 2024 году православные христиане будут праздновать Пасху 5 мая, а христиане западного обряда уже отпраздновали 31 марта. Соответственно, Вербное воскресенье по Юлианскому календарю приходится на 28 апреля, а по Григорианскому – на 24 мартая.
Традиции на Вербное воскресенье
Поговорку "Не я бью, верба бьет, за неделю – Пасху" знают, вероятно, все. Традиция пошла от того, что это дерево – символ здоровья, плодородия, быстрого роста. Кроме этого, принято считать, что именно касание ее ветвей наделяет человека целебной силой.
Что нужно делать в Вербное воскресенье
Еще с древних времен верующие шли в храм, где слушали богослужение, а затем освящали веточки вербы. Позже некоторые из них сажали в саду или на огороде. Другие ветви ставили в доме возле икон.
Верили, что освященная верба помогает защитить дом от воды и огня, дарит жителям крепкое здоровье. Важно хранить освященные веточки до Вербного воскресенья следующего года.
Чего нельзя делать в Вербное воскресенье
Считается, что в этот день придерживаться определенных запретов:
- не заниматься тяжелым физическим трудом;
- не шили, не вышивали и не вязали;
- не ссорились и не сквернословили.
Также запрещены пышные празднования. Поэтому, даже, если у человека был день рождения, празднование проходило тихо и спокойно.