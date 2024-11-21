Заходи безпеки у школах посилять: Верховна Рада ухвалила важливий законопроєкт

Верховна Рада України погодила законопроєкт №11543 у першому читанні. Документ передбачає запровадження обов’язкових заходів безпеки у школах.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Через потенційні загрози, зокрема у час повномасштабної війни, посадовці мають намір підвищити безпеку школярів за допомогою низки заходів.

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Рада схвалила законопроєкт про заходи безпеки в школах

У документі прописали такі пункти та кроки їхньої реалізації:

Створення безпечного освітнього середовища

Засновник школи буде відповідальний за створення безпечного освітнього середовища, а також виконання вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

Профілактика правопорушень серед учнів

Керівники шкіл зобов'язані проводити профілактичні заходи для запобігання правопорушень серед учнів.

Комплекс заходів для безпеки

Задля створення безпечного середовища керівники закладів освіти повинні вжити комплекс заходів для запобігання шкоди учасникам освітнього процесу, а саме:

розробити правила перебування осіб на території та в приміщеннях закладу;

облаштувати територію школи огорожами;

Важливо! Вимога щодо огородження території школи вже існує згідно із санітарним регламентом, затвердженим Міністерством охорони здоров'я України. Однак визначення меж території на рівні закону дозволить чітко встановити правила для сторонніх осіб та вжити заходів проти порушників, а також чітко визначити, де починається і де закінчується територія закладу.

встановити технічні засоби для термінового виклику поліції;

Сьогодні поліція охорони охороняє понад 10 тисяч закладів освіти (що становить 92,9% від загальної кількості) завдяки встановленню "тривожної кнопки". Це дає змогу швидко реагувати на виклики. Нацполіція продовжує працювати над забезпеченням усіх закладів освіти системами термінового виклику поліції.

Обов'язкові правила перебування осіб на території школи

Школи мають забезпечити обов'язкове дотримання правил перебування осіб на своїй території та в приміщеннях. Зокрема, пропонують заборонити перебування на території та в приміщенні закладу освіти осіб, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Також доступ буде заборонений громадянам, які мають із собою небезпечні предмети та речовини.

Посилення вимог до охорони закладів освіти

Зокрема, пропонують посилити вимоги до осіб, які здійснюють охорону шкіл. До охорони не залучатимуть осіб із непогашеною судимістю або тих, хто був засуджений за насильство чи булінг.

Усі ці заходи спрямовані на створення безпечного освітнього середовища для кожної дитини. Ще одним із ключових безпекових аспектів є забезпечення шкіл укриттями для учнів, на що уряд виділив 7,5 мільярда гривень,

– наголосили у МОН.

Нагадаємо, уряд також ухвалив Постанову про реалізацію експериментального проєкту щодо посилення безпеки в школах, який передбачає впровадження інспекторів служби освітньої безпеки, пропускного режиму та укриттів для учасників освітнього процесу.