Зовсім не "вешенка" – як українською правильно назвати цей гриб
- Гриб, відомий в російській як "вешенка", українською називається "глива".
- Слово "глива" має слов'янське походження і пов'язане з асоціаціями, що нагадують м'якість або щось слизьке.
В українській мові росіянізми ще залишаються у назвах рослин чи тварин. Втім, кожна з них має свою назву – літературну та навіть діалектичну.
Як називається українською гриб "вешенка", розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Словник.UA".
Як українською називати гриб "вешенка"?
Осінь – сезон грибів. І грибники, які вправно розпізнають та збирають гриби, не завжди знають їх українські назви.
Часто на російський лад називають гриб – "вешенка". В українській мові він має іншу назву. Цей гриб називається – глива.
Слова мають різне походження. Слово "глива" має давнє слов’янське коріння. У різних слов’янських мовах воно означає – губку, трутовик, гриб, що росте на дереві. Схожі назви є в інших слов'янських мовах: сербохорватська – гљива, словенська – gliva, чеська – hlíva. Ну а саме слово ймовірно, пов’язане з виглядом чи асоціацією, що нагадує слиз, м’якість чи щось липке.
Ну а словник Грінченка тлумачить це слово як позначення гриба, що росте на дереві, без уточнення.
Хоч українські словники сперечаються, який гриб називають саме так – СУМ-11 гливою називає гриб – печіночник (Fistulina hepatica)], М. Я. Зерова та З. Г. Лавітська так іменують вид – "плеврот черепичастий".
Латинський видовий епітет ostreatus і англійська назва гриба устричний гриб (oyster mushroom) за схожість з устрицею. В японській мові гриб називається – "хіратаке" (ヒラタケ), що означає "плаский гриб".
У лісі вони ростуть на пеньках чи стовбурах старих дерев, а ще – їх можна вирощувати вдома.
Ну і звичайно є і діалектичні назви гриба:
- дублянка,
- гливичка звичайна,
- дуплянка їстівна,
- калічка.
Тож наступного разу, коли побачиш цей гриб, знай – це не "вешенка", а глива. А про інші українські назви грибів 24 Канал писав раніше.
А ще гливами в Україні називають сорт осінніх груш. А у переносному значенні "гливою" можуть назвати повільну чи ліниву людину – "Сидить як глива".
Крім того, маємо і слово "глевкий" – це і недозрілий плід, і недопечений хліб – як глина.
Не все так просто, але однозначно – цікаво! Говоріть українською!