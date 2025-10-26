Зовсім не "вешенка" – як українською правильно назвати цей гриб

В українській мові росіянізми ще залишаються у назвах рослин чи тварин. Втім, кожна з них має свою назву – літературну та навіть діалектичну.

Як називається українською гриб "вешенка", розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Словник.UA".

Як українською називати гриб "вешенка"?

Осінь – сезон грибів. І грибники, які вправно розпізнають та збирають гриби, не завжди знають їх українські назви.

Часто на російський лад називають гриб – "вешенка". В українській мові він має іншу назву. Цей гриб називається – глива.

Слова мають різне походження. Слово "глива" має давнє слов’янське коріння. У різних слов’янських мовах воно означає – губку, трутовик, гриб, що росте на дереві. Схожі назви є в інших слов'янських мовах: сербохорватська – гљива, словенська – gliva, чеська – hlíva. Ну а саме слово ймовірно, пов’язане з виглядом чи асоціацією, що нагадує слиз, м’якість чи щось липке.

Ну а словник Грінченка тлумачить це слово як позначення гриба, що росте на дереві, без уточнення.

Хоч українські словники сперечаються, який гриб називають саме так – СУМ-11 гливою називає гриб – печіночник (Fistulina hepatica)], М. Я. Зерова та З. Г. Лавітська так іменують вид – "плеврот черепичастий".

Латинський видовий епітет ostreatus і англійська назва гриба устричний гриб (oyster mushroom) за схожість з устрицею. В японській мові гриб називається – "хіратаке" (ヒラタケ), що означає "плаский гриб".

У лісі вони ростуть на пеньках чи стовбурах старих дерев, а ще – їх можна вирощувати вдома.

Ну і звичайно є і діалектичні назви гриба:

дублянка,

гливичка звичайна,

дуплянка їстівна,

калічка.

Тож наступного разу, коли побачиш цей гриб, знай – це не "вешенка", а глива. А про інші українські назви грибів 24 Канал писав раніше.

А ще гливами в Україні називають сорт осінніх груш. А у переносному значенні "гливою" можуть назвати повільну чи ліниву людину – "Сидить як глива".

Крім того, маємо і слово "глевкий" – це і недозрілий плід, і недопечений хліб – як глина.

Не все так просто, але однозначно – цікаво! Говоріть українською!