У більшості шкіл України у 2024 році будуть весняні канікули. Вони, до слова, залежать від того, скільки діти відпочивали взимку.

Якщо учні перебували на зимових канікулах протягом двох тижнів, то можуть очікувати на відпочинок і навесні. Коли будуть весняні канікули у школах Вінниці, розповідає Освіта 24.

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Коли будуть зимові канікули у школах Вінниці

Взимку учні у Вінниці відпочивали від навчання протягом двох тижнів.

Раніше у департаменті освіти Вінницької міської ради склали також орієнтовний графік весняних та літніх шкільних канікул у 2024 році.

Навесні діти підуть на канікули 25 березня і відпочиватимуть до 31 березня.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма" , яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Натомість літні канікули триватимуть упродовж 27 травня – 31 серпня 2024 року.

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Коли будуть весняні канікули у школах Рівненщини