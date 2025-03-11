Весняні канікули будуть не у всіх: коли відпочиватимуть учні на Кіровоградщині

У більшості шкіл України цьогоріч будуть весняні канікули у школах. Однак частина учнів не відпочиватиме навесні.

Зокрема, у Кіровоградській області. Коли там будуть весняні канікули у школах, розповідає 24 Канал.

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Коли будуть весняні канікули у школах Кіровоградщини

На Кіровоградщині весняних канікул не буде у 37 з 418 шкіл, оскільки учні відпочивали взимку. Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту освіти й науки Ельза Лещенко.

У 265 школах регіону тижневі канікули триватимуть з 24 по 30 березня. Учні 89 шкіл будуть на канікулах п'ять днів – з 31 березня по 4 квітня, у 19 школах п'ятиденні канікули запланували на 7 – 11 квітня.

Зауважимо, що рішення про дату, тривалість канікул та структуру навчального року ухвалюють у закладі освіти.

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В одній зі шкіл Кіровоградщини запланували десятиденні канікули з 31 березня по 9 квітня; у двох – тижневі (11 – 17 березня та 21 – 27 квітня); у трьох – чотириденні (25 – 28 березня, 27 – 30 березня, 1 – 4 квітня); у двох – триденні (26 – 28 березня та 2 – 4 квітня).

У Кропивницькому весняних канікул не буде в учнів 13 шкіл.

В усіх 17 школах Олександрії весняні канікули триватимуть з 31 березня по 4 квітня, у семи знам'янських школах – протягом 24 – 30 березня. У Світловодську учні п'яти шкіл будуть на канікулах упродовж 24 – 30 березня. У чотирьох школах канікули триватимуть з 31 березня по 6 квітня.

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Чи відпочиватимуть учні у Кропивницькому

На весняні канікули підуть у Кропивницькому учні 24 шкіл. Вони розпочнуться у різний час та триватимуть від трьох до семи днів.

Про це розповів Суспільному розповів керівник пресслужби міської ради Сергій Якунін.

Канікули триватимуть у школах у межах таких часових проміжків: