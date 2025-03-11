В частности, в Кировоградской области. Когда там будут весенние каникулы в школах, рассказывает 24 Канал.

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Когда будут весенние каникулы в школах Кировоградщины

На Кировоградщине весенних каникул не будет в 37 из 418 школ, поскольку ученики отдыхали зимой. Об этом Суспильному рассказала директор областного департамента образования и науки Эльза Лещенко.

В 265 школах региона недельные каникулы продлятся с 24 по 30 марта. Ученики 89 школ будут на каникулах пять дней – с 31 марта по 4 апреля, в 19 школах пятидневные каникулы запланировали на 7 – 11 апреля.

Заметим, что решение о дате, продолжительность каникул и структуру учебного года принимают в учебном заведении.

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В одной из школ Кировоградщины запланировали десятидневные каникулы с 31 марта по 9 апреля; в двух – недельные (11 – 17 марта и 21 – 27 апреля); в трех – четырехдневные (25 – 28 марта, 27 – 30 марта, 1 – 4 апреля); в двух – трехдневные (26 – 28 марта и 2 – 4 апреля).

В Кропивницком весенних каникул не будет у учеников 13 школ.

Во всех 17 школах Александрии весенние каникулы продлятся с 31 марта по 4 апреля, в семи знаменских школах – в течение 24 – 30 марта. В Светловодске ученики пяти школ будут на каникулах в течение 24 – 30 марта. В четырех школах каникулы продлятся с 31 марта по 6 апреля.

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Будут ли отдыхать ученики в Кропивницком

На весенние каникулы пойдут в Кропивницком ученики 24 школ. Они начнутся в разное время и продлятся от трех до семи дней.

Об этом рассказал Суспильному рассказал руководитель пресс-службы городского совета Сергей Якунин.

Каникулы продлятся в школах в пределах таких временных промежутков: