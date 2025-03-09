Дети не будут учиться неделю. Когда будут весенние каникулы в школах Луцка и Тернополя, рассказывает 24 Канал.

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Когда будут каникулы в школах Луцка

Ученики в Луцке будут отдыхать с 24 по 30 марта, рассказал misto.media директор департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь.

Вернутся на учебу 31 марта.

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Когда будут отдыхать ученики в Тернополе

Весенние каникулы в школах Тернополя начнутся 24 марта. Про продлятся до 30 марта, сообщила "Терену" заместитель начальницы городского управления образования Ирина Сум.

Даты весенних каникул в школах Тернопольской области каждая община будет определять по-своему, сообщила директор Департамента образования и науки Тернопольской ОГА Ольга Хома.

Так, в каждой школе весенние каникулы стартуют в разные даты.

А в некоторых школах их вообще не будет из-за карантинов или других случаев, где надо было уменьшить каникулы,

– уточнила чиновница.

И добавила, что раньше всего каникулы начнутся в Тернопольской территориальной общине, Кременце и Бережанах.