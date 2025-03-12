Коли будуть весняні канікули у школах Рівненщини та Житомирщини

Більшість учнів в Україні цьогоріч піде на весняні канікули. Однак дати та тривалість відпочинку дітей у регіонах можуть відрізнятися.

Річ у тому, що кожна школа має право сама встановлювати дати відпочинку учнів. 24 Канал розповість, коли запланували весняні канікули для школярів на Рівненщині та Житомирщині.

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Коли відпочиватимуть учні на Рівненщині

Більшість учнів у Рівненській області піде на весняні канікули у період з 22 березня до 22 квітня, повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін.

Найбільше шкіл області запланували відпочинок для дітей упродовж 22 – 30 березня. Такий графік обрали 482 школи.

У 34 закладах освіти дітей відправляють на весняний відпочинок із 31 березня до 6 квітня.

29 шкіл затвердили графік канікул, які розпочнуться з 16 квітня.

У 18 школах діти на весняний відпочинок підуть двічі. Йдеться про 8 шкіл Острозької ТГ, 4 Привільненської, 2 Клеванської та по одній у Антонівській, Бокіймівській, Бугринській, Зорянській громадах,

– зазначив чиновник.

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Коли весняні канікули у школах Житомирщини

У більшості шкіл Житомирщини весняні канікули розпочнуться 24 березня. Триватимуть тиждень – до 30 березня. Лише у школах шести громад області дати відпочинку будуть іншими.

Про це Суспільному розповіла заступниця начальника управління – начальниця відділу загальної середньої, дошкільної, інклюзивної та позашкільної освіти департаменту освіти і науки Житомирської ОВА Злата Безкоровайна.

З 27 по 30 березня будуть канікули у ліцеях Коростенської громади.

З 31 березня по 6 квітня запланували відпочинок для учнів у:

у ліцеях Любарської громади;

у ліцеях Малинської громади;

у ліцеях Чоповицької громади;

в одному із закладів загальної середньої освіти Оліївської громади;

З 17 по 30 березня канікули будуть у Швайківській громаді.