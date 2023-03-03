На весняні канікули підуть не всі: коли і скільки відпочиватимуть учні на Полтавщині і Черкащині

Коли і скільки триватимуть весняні шкільні канікули у різних громадах Черкащини та Полтавщини, читайте на 24 Каналі.

Важливо Канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочивають учні в Україні у час війни і терору Росії

Весняні канікули у більшості шкіл Черкащини стартують наприкінці березня. У частині навчальних закладів діти відпочиватимуть від навчання у квітні. А у понад 30 школах канікул навесні не буде взагалі, розповів Суспільному очільник управління освіти і науки Черкаської ОВА Валерій Данилевський.

Так, на відпочинок навесні не підуть учні у 32 закладах Городищенської, Звенигородської, Михайлівської громад та у двох школах Черкас. Там діти навчаються за семестровою системою.

20 березня стартують канікули у 4 закладах Бабанської та Білозірської громад.

У 229 школах канікули будуть із 27 березня по 2 квітня. Це Балаклеївська, Будищенська, Бужанська, Буцька, Вознесенська, Дмитрушківська, Драбівська, Єрківська, Кам’янська, Катеринопільська, Ладижинська, Леськівська, Лип’янська, Ліплявська, Маньківська, Медведівська, Мокрокалигірська, Монастирищенська, Піщанська, Ротмістрівська, Руськополянська, Сагунівська, Селищенська, Стеблівська, Степанківська, Степанецька, Тернівська, Уманська, Христинівська, Червонослобідська, Чигиринська, Чорнобаївська, Шевченківська, Шполянська, Шрамківська громади, а також шість закладів Паланської громади та чотири школи Черкас.

Ще у 189 закладах канікули запланували на 3 – 9 квітня. Це такі громади як Баштечківська, Березняквська, Бобрицька, Ватутінська, Великохутірська, Виноградська, Вільшанська, Водяницька, Гельмязівська, Жашківська, Золотоніська, Зорівська, Іваньківська, Іркліївська, Канівська, Корсунь-Шевченківська, Лисянська, Матусівська, Мошнівська, Набутівська, Новодмитрівська, Тальнівська, шість закладів Паланської громади, Сміла, 35 закладів Черкас та заклади обласного підпорядкування.

У 4 закладах Мліївської та частково Мошнівської громад канікули триватимуть з 10 до 16 квітня. У Тальнівській громаді 18 закладів оголосили про канікули на 3 – 16 квітня.

До теми Дати різняться: коли стартують весняні канікули у школах Луцька та Волині

Коли відпочиватимуть школярі на Полтавщині

У трьох райцентрах Полтавщини весняні канікули триматимуть тиждень, розповіли Суспільному у місцевих управліннях освіти. Дати відпочинку учнів школи визначатимуть самостійно.

Так, у Полтаві та Миргороді учні підуть на відпочинок 25 березня і повернуться на навчання 2 квітня. У Кременчуці канікули триватимуть з 20 до 26 березня.

На Полтавщині у 44 громадах учні мають піти на канікули з 27 березня до 2 квітня. У трьох громадах – з 3 квітня до 9 квітня. У п'яти – з 20 березня по 26 березня. У семи – з 25 березня по 2 квітня і в одній громаді – з 10 квітня по 16 квітня.

Відповідно до стандартного графіку, весняні канікули у школах України стартують 27 березня і триватимуть до 2 квітня 2023 року.