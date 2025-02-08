На посаду ректора Львівської політехніки претендують вісім кандидатів: список

12 березня у Національному університеті "Львівська політехніка" відбудуться вибори нового ректора. На цю посаду претендують вісім кандидатів.

Чинний ректор – 79-річний Юрій Бобало – обіймає цю посаду з 2007 року. На ще один термін балотуватися йому забороняє законодавство, зазначає 24 Канал з посиланням на Zaxid.net.

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Хто є кандидатом на посаду ректора Львівської політехніки

На сайті університету оприлюднили документ, підписаний заступником міністра освіти і науки України Михайлом Винницьким. Там затверджені прізвища кандидатів на посаду ректора.

Березко Олександр Леонідович — наймолодший кандидат – 40-річний доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Львівської політехніки, колишній голова Ради молодих вчених Львівської політехніки. Олександр Березко викладає предмет "Мультимедійне забезпечення інформаційної діяльності" та керує відділом підтримки і розвитку вебсервісів ЦІЗ університету. У 2022 році Березка обрали президентом Європейської ради аспірантів та молодих дослідників (Eurodoc).



Олександр Березко / фото з Facebook

Бліхарський Зіновій Ярославович – 63-річний заступник директора Інституту будівництва та інженерних систем, за фахом – інженер-будівельник, професор кафедри будівельних конструкцій та мостів. У 2007 році очолив Інститут будівництва та інженерних систем. Зараз працює заступником директора з науково-педагогічної роботи. У наукових дослідженнях займається вивченням залізобетонних конструкцій із зовнішнім армуванням, зокрема спеціальними конструкціями атомних електростанцій.

Окрім викладацької і наукової діяльності, зареєстрований як ФОП, основна специфіка якого – дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук, а також діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, архітектури, технічне консультування в цих сферах, будівництво житлових і нежитлових будівель. У 2007 році отримав Державну премію України в галузі архітектури за реставрацію пам'ятки архітектури ХІV-XVІІІ століття житлового будинку №2 на площі Ринок (палац Бандінеллі).



Зіновій Бліхарський / фото з Facebook

Дідик Андрій Миколайович – 48-річний доктор економічних наук, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Інституту економіки і менеджменту. Закінчив політехніку за спеціальністю "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" та Університет природокористування "Геодезія, картографія та землевпорядкування". У минулому працював на керівних посадах Держкомзему у Рівненській та Львівській області та ДФС у Львівській області. Очолював Департамент державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України. Із 2018 до 23 квітня 2024 року був членом Рахункової палати України. Також викладає у Львівському університеті бізнесу та права.



Андрій Дідик / Вікіпедія

Матвійків Олег Михайлович – 59-річний перший проректор Львівської політехніки, доктор технічних наук, професор кафедри систем автоматизованого проектування Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій. За освітою – радіотехнік, працював на «Електроні». Аспірантуру закінчив у 1990-х у Санкт-Петербурзькому електротехнічному університеті. З 1994 року працює на кафедрі. У 2017 Олега Матвійківа призначили проректором з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків, а з 2019 року він перший проректор НУ "Львівська політехніка".

Також Олег Матвійків зареєстрований як ФОП, який надає послуги комп'ютерного програмування. У найсвіжішій декларації, поданій у 2024 році, задекларував 400 тисяч гривень доходу від підприємницької діяльності.



Олег Матвійків / фото Львівської політехніки

Подольчак Назар Юрійович – 47-річний доктор економічних наук, професор, завідувач створеної ним кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Інституту адміністрування, державного управління та професійного розвитку Львівської політехніки. Очолює Tech StartUp School та Науковий парк Львівської політехніки SID CITY. Стажувався у Великобританії, США, Польщі. Друга освіта – міжнародне право у ЛНУ імені Франка.

Назар Подольчак офіційно заявив у Facebook про свій намір балотуватися, зазначивши, що бачить майбутнє політехніки "як інноваційний, відкритий і конкурентоспроможний заклад, де кожен студент, викладач і науковець має всі можливості для розвитку. З командою однодумців ми розробили та прагнемо реалізувати Програму, яка відкрита для діалогу". Також він оприлюднив власну стратегію розвитку університету.



Назар Подольчак / фото з Facebook

Рашкевич Юрій Михайлович – 69-річний доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних технологій видавничої справи Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій. У минулому – проректор Львівської політехніки (1991 – 2017) та заступник міністра освіти (2017 – 2019).

Згідно з декларацією, основне місце праці Юрія Рашкевича – Національне агентство кваліфікацій. Також він працює у ЛНУ імені Івана Франка та представництві Інституту міжнародної освіти в Україні.



Юрій Рашкевич / фото Львівської політехніки

Симак Дмитро Михайлович – 43-річний доктор технічних наук, хімік-технолог. У 2009 – 2016 роках працював асистентом кафедри хімічної інженерії Львівської політехніки. У 2016 році пів року виконував обов'язки ректора Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Двічі невдало балотувався до ВРУ (2012 і 2014). Зараз є депутатом Бурштинської міської ради, фракція "Удар". На сайті міськради зазначено, що він працює професором кафедри цивільної безпеки та хімічної інженерії Львівської політехніки. Проте після публікації матеріалу Дмитро Симак уточнив ZAXID.NET, що не працює у політехніці з 2023 року. У декларації за 2023 рік вказане основне місце праці Львівський університет бізнесу та права, однак найбільший прибуток отримав від підприємницької дільності (роздрібна торгівля).



Дмитро Симак / фото Бурштинської міськради

Шаховська Наталія Богданівна – 46-річна докторка технічних наук, засновниця кафедри систем штучного інтелекту та директорка Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Також працює гостьовою професоркою у закладах вищої освіти Польщі. Наталія Шаховська входить в топ найцитованіших науковців світу. Разом з Назаром Подольчаком є співзасновниками ГО Tech Start Up School. На виборах 2015 року балотувалася у міську раду від "Самопомочі".

Наталія Шаховська оприлюднила у Facebook власну інноваційну програму розвитку Львівської політехніки.



Наталія Шаховська / фото з Facebook