Про це заявив гендиректор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти і науки України Олег Шаров під час онлайн-наради з представниками ЗВО. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Вчися.Медіа".

Дивіться також В Україні збільшили підготовку у вишах за найзатребуванішими у війську спеціальностями

Виші повинні унормувати назви освітніх програм

Посадовець зазначив, що МОН просить виші максимально коректно ставитися до найменування освітніх програм.

Одним, двома словами можна досягти абсолютно протилежного ефекту, спричинити колізії та неузгодженості, яких краще оминати. Яскрава назва може порушувати не лише норми закону, а й логіку та призвести до проблем з набором здобувачів освіти та акредитацією (освітніх програм) органами контролю,

– заявив Шаров.

І додав, що МОН час від часу моніторить процес найменування освітніх програм та знаходить найбільш "проблемні" слова, якими зловживають університети. Наприклад, право, дизайн, менеджмент, управління, адміністрування, економіка, бізнес, транспорт, безпека тощо.

Найчастіше в МОН фіксують такі зловживання та порушення в найменуванні освітніх програм:

назва не відповідає предмету спеціалізації (назва одна, а студенти вчать інше);

назва класифікує програму як програму іншої спеціальності;

однакові за назвами програми викладають у межах різних спеціальностей.

Так, МОН підготує методичні рекомендації для закладів вищої освіти про практичні питання і реалізацію тих чи тих моментів, пов'язаних з коректним найменуванням освітніх програм.



Що не можна вживати у назвах освітніх програм / "Вчися.Медіа"

Нагадаємо, що 30 серпня 2024 року уряд схвалив новий Перелік галузей і спеціальностей, як цього вимагають Закон України "Про вищу освіту" та рекомендації Європейської комісії про гармонізацію українського Переліку з Міжнародною стандартною класифікацією освіти.