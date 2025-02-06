Об этом заявил гендиректор директората высшего образования и образования взрослых Министерства образования и науки Украины Олег Шаров во время онлайн-совещания с представителями ЗВО. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Вчися.Медиа".
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Вузы должны нормировать названия образовательных программ
Чиновник отметил, что МОН просит вузы максимально корректно относиться к наименованию образовательных программ.
Одним, двумя словами можно достичь совершенно противоположного эффекта, вызвать коллизии и несогласованности, которых лучше обходить. Яркое название может нарушать не только нормы закона, но и логику и привести к проблемам с набором соискателей образования и аккредитацией (образовательных программ) органами контроля,
– заявил Шаров.
И добавил, что МОН время от времени мониторит процесс наименования образовательных программ и находит наиболее "проблемные" слова, которыми злоупотребляют университеты. Например, право, дизайн, менеджмент, управление, администрирование, экономика, бизнес, транспорт, безопасность и тому подобное.
Чаще всего в МОН фиксируют такие злоупотребления и нарушения в наименовании образовательных программ:
- название не соответствует предмету специализации (название одно, а студенты учат другое);
- название классифицирует программу как программу другой специальности;
- одинаковые по названиям программы преподают в рамках разных специальностей.
Так, МОН подготовит методические рекомендации для высших учебных заведений о практических вопросах и реализации тех или иных моментов, связанных с корректным наименованием образовательных программ.
Что нельзя употреблять в названиях образовательных программ / "Вчися.Медиа"
Напомним, что 30 августа 2024 года правительство одобрило новый Перечень отраслей и специальностей, как этого требуют Закон Украины "О высшем образовании" и рекомендации Европейской комиссии о гармонизации украинского Перечня с Международной стандартной классификацией образования.