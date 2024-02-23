Освіта дітей в Україні має вирішальне значення для її майбутнього – іноЗМІ

В Україні потрібно зараз готувати нове покоління будівельників, інженерів та архітекторів. Після перемоги у війні вони відбудовуватимуть державу.

Тому ці навички треба формувати у представників відповідних професій зараз. Адже процес відновлення України може тривати десятиліття.

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Чому готувати фахівців для відбудови України треба зараз

За час повномасштабної війни понад 4 тисячі шкіл та навчальних закладів в Україні окупанти пошкодили або зруйнували. Українські учні через пандемію коронавірусу та війну можуть значно відставати в читанні, математиці та природничих науках порівняно зі своїми однолітками в інших країнах.

За цей час сотні тисяч дітей жодного разу не переступили поріг школи. Близько 1,9 мільйона дітей зараз навчаються повністю або частково онлайн через війну. З них понад 300 тисяч не мають доступу до онлайн-навчання. Зокрема, через відсутність гаджетів.

Натомість президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що освіта має бути наріжним каменем відновлення України. В Україні вже започаткували так звану "коаліцію пристроїв", щоб мобілізувати доставлення 125 тисяч планшетів і ноутбуків дітям, вчителям і школам. Допомагають міжнародні партнери.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Зеленський також вважає, що математика та природничі науки як основа технічних знань та навичок матимуть вирішальне значення.

Так, потрібно допомогти нинішньому поколінню надолужити втрачені знання та підвищити кваліфікацію вчителів математики.

Сьогоднішні молоді українці будуть будівельниками, інженерами, архітекторами, фінансистами, вчителями, державними службовцями та творчими працівниками, які мають розбудовувати свою країну. Вони – майбутнє України. Поки триває ця болісна війна, ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати їх,

– резюмували в іноземному виданні.

Раніше ми також писали про те, що українські школярі взяли участь у підприємницькому онлайн-таборі і чому це так важливо для їхнього майбутнього.