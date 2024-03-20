В Україні визначили перші профтехи, у яких готуватимуть спеціалістів для відбудови

В Україні визначили перші 72 профтехи, в яких готуватимуть спеціалістів для відбудови нашої країни. Заклади освіти отримають пів мільярда гривень від держави на оновлення майстерень.

Трансформація профтехів відбувається у межах проєкту #100 майстерень. Уже наприкінці весни розпочнуть масштабні оновлення навчальних приміщень, а в наступному навчальному році тут зможуть навчатися усі охочі.

Дивіться також Рада зробила "великий крок у реформі фінансування вищої освіти"

В Україні визначили профтехи, у яких готуватимуть спеціалістів для відбудови

Решту 28 профтехів, майстерні яких оновлять за кошти міжнародних партнерів і бізнесу, ще обирають.

Зазначимо, що торік МОН оголосив про старт проєкту #100 майстерень. Його мета – оновлення майстерень закладів професійної освіти, які допоможуть учням ефективно і якісно навчатися найбільш потрібних професій для країни.

Проєкт #100 майстерень – це можливість уже зараз сформувати якісну та ефективну базу для навчання майбутніх професіоналів. Як результат – надалі вплинути на потреби економіки й бізнесу. Також ми розуміємо, яких фахівців не вистачає на ринку праці та які професії будуть затребувані для відбудови та відновлення країни,

– зазначив віцепрем'єр Михайло Федоров.

І додав, що вже запускають ініціативи, які дадуть змогу здобувати актуальні знання та навички в профтехах із комфортними умовами та сучасним обладнанням.

Які напрями будуть найпопулярнішими

Найпопулярніші напрями, за якими створять майстерні в 72 профтехах, такі:

сільське господарство – 14 майстерень;

громадське харчування – 10 майстерень;

промисловість та машинобудування – 7 майстерень;

будівництво та автомобільний транспорт – 6 майстерень.

Майстерні також створять за такими профілями, як зварювання, металообробка, деревообробка тощо.

Мета проєкту – створити умови для підготовки фахівців, яких сьогодні критично бракує на ринку праці. Водночас дати поштовх для розвитку профтехосвіти загалом,

– зауважив очільник Міносвіти Оксен Лісовий.

Також цьогоріч створять дві майстерні за профілем "оператор дистанційно керованих апаратів", тобто оператор цивільних дронів. Професію планують ліцензувати в 2024 році. За цим напрямом майстерні оновлять в Тернопільському професійному коледжі з посиленою військовою та фізичною підготовкою і Чернівецькому вищому професійному училищі радіоелектроніки.