Що таке "відгул" за трудовим законодавством та які правила його надання: пояснення профспілки

Практика використання відгулів на робочому місці є досить поширеною. Що треба знати, щоб його не вважали прогулом дізнайтеся далі.

Термін "відгул" та й самий день відпочинку використовували чи не усі робітники. А як це поняття регулюється законодавчо з'ясовує 24 Канал, посилаючись на Профспілку працівників освіти та науки.

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Як регулюються відгули

Профспілка працівників освіти України надала роз’яснення щодо практики надання та використання відгулів.

Передусім термін "відгул" не має чіткого визначення у трудовому законодавстві. Цей день вважається днем відпочинку, що надається працівникові як компенсація за роботу у неробочий день або в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до статті 72 Кодексу законів про працю України (КЗпП), працівник, залучений до роботи у вихідний день, має право отримати компенсацію у вигляді відгулу або подвійної оплати праці за цей день. Передбачено, що спосіб компенсації узгоджується між працівником та роботодавцем.

Слід звернути увагу, що у період дії воєнного стану норма статті 71 КЗпП, яка забороняє залучення працівників до роботи у вихідні дні без їхньої згоди, тимчасово не застосовується. У профспілці наголосили, що працівники й надалі мають право на компенсацію за роботу у вихідні дні відповідно до статті 72 КЗпП.

До випадків залучення працівника до роботи у вихідні дні є відправлення працівника у відрядження. У таких випадках компенсація за роботу у вихідний день теж залишається актуальною.

Важливо пам’ятати, що самовільне використання відгулів без погодження з роботодавцем вважається прогулом. Це може стати підставою для звільнення відповідно до п.4 ч.1 ст.40 КЗпП.

Важливо! У п.24 постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорів" від 6.11.92 року №9 зазначено, що прогулом вважається відсутність працівника на роботі без поважної причини як протягом цілого робочого дня, так і більш як три години безупинно або сумарно протягом робочого дня.

Профспілка закликає працівників закладів освіти уважно ставитися до оформлення відгулів та узгоджувати їх з роботодавцем, аби уникнути можливих конфліктів чи звинувачень у порушенні трудової дисципліни.

Оскільки термін "відгул" не врегульований трудовим законодавством, на практиці можливе застосування іншого терміну, надання "вільного від роботи дня / днів" працівникові із підстав визначених чинним законодавством.