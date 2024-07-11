Як і наскільки роботодавець може обмежити тривалість відпустки вчителя

Вчителі мають право на щорічну відпустку підвищеної тривалості (56 днів) під час воєнного стану. Але роботодавець може обмежити таку відпустку до 24 днів.

Однак юрист Олександр Брижак акцентує на тому, що це право роботодавця, а не обов'язок.

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Наскільки можуть обмежити тривалість відпустки педагога

Юрист пояснив: якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить понад 24 календарні дні, надання невикористаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переносять на період після припинення або скасування воєнного стану.

За рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надавати без збереження зарплати.

У період дії воєнного стану надання працівнику будь-якого виду відпустки (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки у зв'язку з усиновленням дитини) понад щорічну основну відпустку за рішенням роботодавця може відбуватися без збереження зарплати,

– зазначає Брижак.

Надання невикористаних днів такої відпустки переносять на період після припинення або скасування воєнного стану. За рішенням роботодавця невикористані дні такої відпустки можуть надавати без збереження зарплати.

Однак ці положення не застосовують до керівних працівників закладів освіти та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників.