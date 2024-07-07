Горбачов розповів, яку відпустку вчителям не зараховуватимуть до стажу

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов нагадав педагогам про недавно внесені зміни до законодавства, які стосуються відпусток. І повідомив, що відпустку без збереження заробітної плати до стажу роботи не зарахують.

Горбачов уточнив: з 24 грудня 2023 року час перебування у відпустці без збереження зарплати за сімейними обставинами надають за згодою сторін терміном не більше, ніж на 30 календарних днів на рік.

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Яку відпустку не зарахують до стажу

Все ж, за словами омбудсмена, відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, яку надають на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної агресії проти України, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру – не зараховують до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (частина 4 статті 26 Закону України "Про відпустки").

Відпустка без збереження зарплати не може перевищувати більше, ніж 30 днів на рік.



Також право на щорічну відпустку підвищеної тривалості (56 днів) для вчителів зберігають під час воєнного стану. Однак рішенням роботодавця таку відпустку можуть обмежити до 24 днів.

Відповідно надання невикористаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану,

– зазначив Освіторії юрист Олександр Брижак.

Раніше ми інформували про те, яку зарплату отримують учителі початкових класів в Україні. Про це читайте за посиланням.