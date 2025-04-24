Заступник Лісового заявив, що частину аспірантів відраховують з вишів

Аспірантів, які вступили у 2022, 2023 роках, поступово відраховують із закладів освіти. Причина – їхня неуспішність у навчанні.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Михайло Вінницький у коментарі Новини.LIVE, зазначає 24 Канал. Зокрема, зауважив, що чимало аспірантів, які вступили у ці роки, зробити це задля отримання відстрочки від мобілізації, а не через бажання займатися наукою.

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Частину аспірантів відраховують із закладів освіти

Посадовець нагадав, що у 2022 та 2023 роках в Україні ще можна було вступити на денну форму за контрактом в аспірантуру та отримати відстрочку. Тож чимало чоловіків призовного віку використало таку освітню лазівку задля уникнення мобілізації. Натомість зараз їх відраховують за неуспішність.

Зазначимо, що торік МОН напередодні вступної кампанії в аспірантуру значно змінило її правила. Зокрема, скасували набір абітурієнтів на денну форму за контрактом, аби відсіяти тих, хто не бажав займатися наукою, а хотів отримати відстрочку. Цьогоріч вступити на денну форму в аспірантуру можна буде також тільки на бюджет. На контракт можна вступати хіба що на заочну та вечірню форми. Але такі студенти відстрочки не матимуть.

Так, Винницький переконаний, що денна форма навчання в аспірантурі має бути передбачена для тих, хто справді хоче створювати майбутнє науки, а не просто оформити відстрочку.

Також він заявив, що контрактна форма часто не забезпечувала якісної підготовки, адже її обирали люди, які вже мали сформоване життя.

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Які зміни цьогоріч очікують на вступників в аспірантуру