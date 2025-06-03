У МОН розповіли, як тривають перевірки успішності аспірантів і скільки осіб відрахували

В Україні протягом останніх років значно побільшало аспірантів у ЗВО. У 2022 і 2023 році аномально велика кількість абітурієнтів-чоловіків вступала на денну форму навчання за контрактом.

Так вони хотіли отримати відстрочку від мобілізації. Тож торік умови вступної кампанії в аспірантуру змінили, а зараз перевіряють успішність навчання цих осіб. Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів у коментарі 24 Каналу, як відбуваються ці перевірки.

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Як відбуваються перевірки навчання аспірантів

Посадовець наголосив: перевірки успішності навчання в аспірантурі стосуються тих вступників, які стали аспірантами у 2022 – 2023 роках. У 2023 році в Україні було понад 18 тисяч вступників в аспірантуру.

На сьогодні, наразі не маю остаточних цифр, але знаю, що приблизно 4 – 5 тисяч вже не є аспірантами з різних причин. Їх відрахували цьогоріч,

– уточнив заступник міністра.

За його словами, це відбулося не лише внаслідок загальнодержавної перевірки. Заклади освіти також ставлять певні вимоги до своїх аспірантів.

Тут важливо розуміти, що не тільки держава перевіряє – ми довіряємо наших закладам освіти. Маємо приклади, коли університети самі бачать, що до них прийшли аспіранти, які насправді не виконують освітньої програми, не пишуть статей, дисертацій, не проводять дослідження,

– зауважив Винницький.

І додав: нещодавно ректорка Луцького національного технічного університету оголосила, що з вишу відрахували майже тисячу аспірантів за невиконання навчального плану. Це зробили без спеціальних перевірок. За словами посадовця, це нормально, адже заклад освіти, який себе поважає, дбатиме про якість навчання.