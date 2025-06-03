У МОН розповіли, як тривають перевірки успішності аспірантів і скільки осіб відрахували
- Протягом останніх років в Україні аномально збільшилася кількість аспірантів, які вступали на денну форму навчання за контрактом для отримання відстрочки від мобілізації.
- Тож в Україні зараз тривають перевірки успішності навчання таких аспірантів.
- Заступник міністра освіти і науки України розповів, як вони відбуваються і скільки осіб вже відрахували.
В Україні протягом останніх років значно побільшало аспірантів у ЗВО. У 2022 і 2023 році аномально велика кількість абітурієнтів-чоловіків вступала на денну форму навчання за контрактом.
Так вони хотіли отримати відстрочку від мобілізації. Тож торік умови вступної кампанії в аспірантуру змінили, а зараз перевіряють успішність навчання цих осіб. Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів у коментарі 24 Каналу, як відбуваються ці перевірки.
До теми Чи проходитимуть загальновійськову підготовку магістранти та аспіранти
Як відбуваються перевірки навчання аспірантів
Посадовець наголосив: перевірки успішності навчання в аспірантурі стосуються тих вступників, які стали аспірантами у 2022 – 2023 роках. У 2023 році в Україні було понад 18 тисяч вступників в аспірантуру.
На сьогодні, наразі не маю остаточних цифр, але знаю, що приблизно 4 – 5 тисяч вже не є аспірантами з різних причин. Їх відрахували цьогоріч,
– уточнив заступник міністра.
За його словами, це відбулося не лише внаслідок загальнодержавної перевірки. Заклади освіти також ставлять певні вимоги до своїх аспірантів.
Тут важливо розуміти, що не тільки держава перевіряє – ми довіряємо наших закладам освіти. Маємо приклади, коли університети самі бачать, що до них прийшли аспіранти, які насправді не виконують освітньої програми, не пишуть статей, дисертацій, не проводять дослідження,
– зауважив Винницький.
І додав: нещодавно ректорка Луцького національного технічного університету оголосила, що з вишу відрахували майже тисячу аспірантів за невиконання навчального плану. Це зробили без спеціальних перевірок. За словами посадовця, це нормально, адже заклад освіти, який себе поважає, дбатиме про якість навчання.
- Раніше ми інформували, що в Україні посилять перевірки у закладах освіти щодо навчання аспірантів.