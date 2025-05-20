Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв’ю очільниці Луцького НТУ Ірини Вахович для Insider Media.

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Чому відбулися масові відрахування у ЛНТУ

Понад 1000 студентів Луцького університету більше не мають змоги продовжити навчання. Вони втратили Більшість з них прийшли навчатися, ймовірно, щоб отримати право на відстрочку від мобілізації. Але в травні законодавство заборонило бронювання певної категорії студентів.

Йдеться про громадян, які здобувають другу або третю вищу освіту. Виш приймав на навчання таких абітурієнтів, адже вони пройшли конкурс. Однак після змін у вересні 2024 року багатьох з них довелося відрахувати.

Розумієте, до мене прийшли документи, і ти маєш взяти цю людину, бо він пройшов етап. Зрозуміло, що ми брали цих студентів. Це не означає, що ми давали їм якийсь захист. Ми надавали ту послугу, яку вони прийшли до нас отримати,

– розповіла ректорка.

Звичайно, скасування відстрочки для здобувачів другої чи третьої освіти позначилося на кількості студентів. Ірина Вахович розповіла, що серед студентів ЛНТУ дійсно були чоловіки, які не так сильно прагнули вчитися, як хотіли отримати відстрочку.

Ректорка вважає, що держава зробила "правильні кроки", заборонивши надання відстрочки деяким категоріям студентів. За її словами, тепер чоловіки мобілізаційного віку дійсно навчаються.

Загалом протягом квітня-серпня 2024 року в Україні відрахували з вишів 23 448 чоловіків, віком понад 30 років. У Міністерстві освіти такий крок назвали "частиною боротьби з повною профанацією вищої освіти".