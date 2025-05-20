Про це розповідає 24 Канал. Є низка категорій громадян, яких не можуть мобілізувати – як через стан здоров’я, так і через соціальні обставини.

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Мобілізація у червні: хто підлягає призову

У червні до Сил оборони можуть призвати чоловіків віком 25 – 60 років, за винятком тих, хто має офіційне право на відстрочку або бронювання. З особливою увагою розглядають кандидатів із бойовим досвідом, а також фахівців дефіцитних військових спеціальностей – штурмовиків, саперів, операторів БпЛА, артилеристів.

Попри вік, чоловіки старші 50 років також можуть бути мобілізовані – у ЗСУ вже служить багато таких військових, зокрема й у гарячих точках.

Хто має право на відстрочку у 2025 році

Юрист Дмитро Франчук нагадав, що згідно із законом, у червні 2025 року не підлягають мобілізації:

особи з інвалідністю 1, 2 або 3 групи;

ті, хто визнані непридатними за висновком ВЛК;

чоловіки старші 60 років;

постійні доглядальники за непрацездатними родичами;

багатодітні батьки (троє і більше дітей);

чоловіки, в яких дружина або батьки мають інвалідність 1 чи 2 групи;

студенти денної чи дуальної форм навчання, а також аспіранти;

засуджені за тяжкі злочини;

ті, у кого під час війни загинув або зник безвісти близький родич;

особи, які перебували у полоні.

Як оформити відстрочку від мобілізації

Щоб отримати офіційну відстрочку, необхідно звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК) із заявою та пакетом підтвердних документів. До заяви потрібно додати:

документи, що підтверджують підставу (свідоцтва про народження дітей, довідки про інвалідність, склад сім’ї тощо);

чинний висновок ВЛК (за наявності);

оригінали або нотаріально завірені копії документів.

Важливо: чоловіки 25 – 60 років, які мали статус обмежено придатних, мають до 5 червня пройти повторну ВЛК. У разі ухилення – можливий примусовий привід до ТЦК і штраф.

Нагадаємо, що воєнний стан в Україні подовжено до 15 серпня 2025 року, і мобілізація триватиме щонайменше до цієї дати.